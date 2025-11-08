Вулицю одного із сіл на Чернігівщині прикрашає НЛО

«Люди ставляться дуже позитивно. Часто зупиняються, фотографуються», – каже місцевий житель Віталій Чепелуха

У селі Свидівок на Черкащині одну із вулиць протягом 15 років прикрашає об'єкт «Літальна тарілка», який привертає увагу водіїв та пішоходів. Тарілка має прапор України, підсвітку від сонячної батареї та власного «інопланетянина». Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Люди ставляться дуже позитивно. Часто зупиняються, фотографуються», – розповідає місцевий житель Віталій Чепелуха.

«Літальна тарілка» у Свидівку фото: suspilne.media

Свидівське НЛО: історія однієї творчої ідеї, що стала візитівкою села на Черкащині

Утім, сам апарат, як і матеріал з якого він виготовлений, – земного походження. «У мене є хороший товариш. Якось він мені запропонував ємність із скловолокна для господарства», – зазначив пан Віталій.

Цьогоріч «Літальна тарілка» святкуватиме своє п'ятнадцятиріччя фото: suspilne.media

Що ємність може бути джерелом для творчості розгледів племінник Віталія Чепелухи. З неї він вирішив зробити НЛО.

«Минув місяць-півтора, і племінник зателефонував: приходь і приймай роботу. Взяв маніпулятор, приїхав й установив на трасі», – прокоментував Віталій Чепелуха.

Тарілка у Свидівку вночі фото: suspilne.media

Люди цікавляться й нині, додав пан Віталій. Цьогоріч «Літальна тарілка» святкуватиме своє п'ятнадцятиріччя. За цей час вона пережила багато: її хотіли демонтувати, у неї з'явився «інопланетянин» на борту, а ще апарат пан Віталій обладнав сонячною батареєю, щоб підсвічувати вночі.

Свидівоцьке НЛО: як ємність зі склопластику стала символом села

Зі слів місцевої жительки Людмили Слинько, ніколи не доводилося бачити на небі невпізнані літальні об’єкти, але місцева атракція їй до душі: «Об'єкт цікавий. Кожен їде і звертає увагу на це, бо такого дива не побачиш ніде».

