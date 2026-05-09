Пентагон відкрив архіви про НЛО: оприлюднено сотні секретних файлів

У Пентагоні заявили, що доказів контактів з інопланетянами немає

Серед документів – матеріали місій «Аполлон» та відео американих військових

Пентагон почав публікувати раніше засекречені файли про НЛО. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

Першу частину документів уже виставили на спеціальному урядовому сайті. У Міноборони США заявили, що нові матеріали публікуватимуть поступово.

«Американський народ тепер може миттєво отримати доступ до розсекречених файлів UAP федерального уряду», – заявили у Пентагоні.

У відомстві наголосили, що оприлюднені документи не містять доказів існування інопланетян або контактів уряду США з позаземними цивілізаціями.

Колекція включає понад 160 файлів та більше 400 інцидентів з різних років – від 1940-х до сучасності. Серед матеріалів є інфрачервоні відео американих військових, фотографії дивних об’єктів та звіти очевидців.

Частина документів стосується космічних місій NASA. Наприклад, астронавт Базз Олдрін під час польоту «Аполлона-11» повідомляв про «спалахи світла» у кабіні корабля. А під час місії «Аполлон-17» екіпаж бачив «яскраві частинки», які «оберталися далеко вдалині».

У документах також є звіти військових пілотів, записи переговорів астронавтів та повідомлення про дивні об’єкти, які не вдалося одразу пояснити. Водночас деякі випадки згодом отримали звичайне пояснення, наприклад, експерти встановлювали, що мова йшла про експериментальні літаки або дрони.

У Пентагоні зазначили, що не всі матеріали ще пройшли повний аналіз.

«Багато матеріалів ще не були проаналізовані на предмет виявлення будь-яких аномалій», – йдеться у заяві.

Оприлюднення файлів відбулося після заяв Дональда Трампа, який раніше пообіцяв «дуже цікаві документи» про НЛО.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман підтримав рішення про публікацію матеріалів.

«Ми залишатимемося відвертими щодо того, що знаємо, що ще маємо зрозуміти і що ще належить відкрити», – написав він у соцмережі X.