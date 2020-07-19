Перехідним генсеком ОБСЄ стала фінська дипломатка



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Перехідним генсеком ОБСЄ стала фінська дипломатка Еді Рама

Еді Рама виконувати обов'язки генерального секретаря ОБСЄ, допоки не буде призначений новий генсек цієї організації

Голова ОБСЄ Еді Рама доручив фінській дипломатці, директору Центру ОБСЄ із запобігання конфліктам виконувати обов'язки генерального секретаря ОБСЄ, допоки не буде призначений новий генсек цієї організації.

Про це йдеться у надісланому до 57 країн-учасниць ОБСЄ листі Албанського головування в цій Організації протягом 2020 року.

«У якості необхідного заходу реагування діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії та міністр з питань європейських та закордонних справ Еді Рама, у рамках своєї загальної відповідальності за виконавчу діяльність та координацію поточної діяльності ОБСЄ, у порядку виключення уповноважив посла Туулу Юрьйоля, директора Центру ОБСЄ із запобігання конфліктам та заступника голови Секретаріату ОБСЄ виконувати основні функції генерального секретаря ОБСЄ, починаючи з 19 липня 2020 року до призначення генерального секретаря ОБСЄ», - йдеться у листі, підписаному представником Албанії в ОБСЄ, нинішнім головою Постійної ради ОБСЄ Іглі Гасані (Igli Hasani).

В Албанському головуванні у черговий раз висловили жаль з приводу того, що країни-учасниці не спромоглися досягти консенсусу щодо перепризначення на наступний трирічний термін генсека та керівників трьох інститутів ОБСЄ, термін повноважень яких завершився 18 липня.

З метою «забезпечення безперебійного управління людськими, фінансовими та матеріальними ресурсами ОБСЄ« Албанським головуванням було прийнято рішення визначити тимчасових керівників на усі ці чотири керівні посади.

Поруч з вповноваженням Юрьйоля на виконання функцій генсека ОБСЄ, керівництво Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) доручено тимчасово здійснювати першій заступниці директора Бюро Катаржині Гардапхадзе.

Директор Управління верховного комісара з питань національних меншин Крістоф Камп забезпечуватиме виконання «рутинних функцій» ВКНМ у перехідний період.

Забезпечувати безперебійну роботу Офісу представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ вповноважено директора Офісу Юргена Гайсселя.

«У такі складні часи, включаючи роботу у розпал пандемії Covid-19, головування бере на себе зобов'язання надавати політичні вказівки та координацію вищезгаданим чиновникам, наскільки це можливо», - підсумував посол Гасані у своєму листі.

Раніше Албанське головування в ОБСЄ оголосило про початок процедури добору кандидатів на посади генерального секретаря ОБСЄ, директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ. Це відбулося після того, як 57 держав-учасниць Організації не змогли досягти консенсусу щодо перепризначення на другий трирічний термін чотирьох посадовців, які обіймали ці посади і термін повноважень яких закінчувався 18 липня.

Держави-учасниці ОБСЄ мають подати свої кандидатури на зазначені чотири посади до 18 вересня.

Джерело: Укрінформ