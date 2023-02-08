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Перші випадки прольотів китайських аеростатів США класифікували як НЛО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перші випадки прольотів китайських аеростатів США класифікували як НЛО
Чергову китайську кулю над США виявили десь тиждень тому
фото з відкритих джерел

Аеростати з Китаю вторгалися в повітряний простір США щонайменше тричі під час правління президента Дональда Трампа

Попередні випадки потрапляння китайських аеростатів-шпигунів у повітряний простір США класифікували як НЛО. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що американські військові виявили, що подібні аеростати з КНР вторгалися в повітряний простір США щонайменше тричі під час правління президента Дональда Трампа з січня 2017 року по січень 2021 року.

Проте ці вторгнення не потрапляли в новини. Згідно зі звітом The New York Times, навіть вищому складу американських військових знадобився деякий час, щоб дізнатися про ці випадки, оскільки деякі з них спочатку класифікувалися як НЛО.

Повітряні кулі є причиною багатьох непояснених інцидентів, які військово-морські сили та інші військові служби відстежували останніми роками. Попередні інциденти, як і інші незрозумілі події, були передані цільовій групі Пентагону, якій доручено розслідувати НЛО та інші повітряні явища.

Коли випадки НЛО все ж звʼязали з Китаєм, офіційні особи тримали інформацію в таємниці, щоб не повідомити Китаю про те, що їхні спроби стеження були розкриті.

Нагадаємо, чергову китайську кулю виявили десь тиждень тому. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію заблудшого аеростату.

До слова, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році. Крім того, США не виключають можливості введення санкцій проти цієї країни.

Теги: США Китай розвідка НЛО

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