Лувр після пограбування: співробітники музею відмовляються працювати

Працівники музею Лувр нарікають на проблеми із безпекою

Співробітники служби безпеки Лувра відмовилися розпочинати роботу, вимагаючи від керівництва музею негайно повідомити, які саме заходи посилення безпеки будуть вжиті після недавнього пограбування. Лідерка профспілки SUD Сара Абдельхеді заявила, що всесвітньо відомий музей був тимчасово зачинений, щоб дати керівництву можливість обговорити ситуацію з персоналом. Про це, як пише «Главком», повідомило видання The New York Times.

Пограбування сталося вранці 19 жовтня, викрадачі піднялися на один із фасадів музею, розбили вікна, проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали низку коштовностей.

Профспілки Лувра наголошують, що неодноразово попереджали про критичний стан безпеки. «Уся система відеоспостережения в музеї сьогодні застаріла», – заявив генеральний секретар секції культури національної профспілки CFDT Алексіс Фрітче.

«Бракує персоналу, щоб займатися відеоспостереженням, а також не вистачає людей для евакуації у разі виникнення проблем», – додав Фрітче.

Керівник відділення профспілки SUD у Луврі Жюльєн Дюнуайє зазначив, що чисельність співробітників служби безпеки Лувра скоротилася з 994 у 2014 році до 856 у 2023 році.

Профспілки також попереджали, що постійні ремонтні роботи та будівельні риштування для заходів зі збору коштів ускладнюють виявлення підозрілих осіб. «Чим більше у нас сторонніх людей, які працюють у Луврі, тим складніше визначити, хто має там перебувати», – сказав Дюнуайє, додавши, що брак охоронців сигналізує злочинцям про вразливість.

Експерти зауважують: захистити таку будівлю, як Лувр, вкрай складно. Колишній голова відділу кримінальних розслідувань паризької поліції Крістіан Флеш підкреслив, що «музей – це дуже стара будівля, і через неї щодня проходить безліч людей, у різний час і з різним рівнем допуску». Співробітники наполягають: подальша робота можлива лише після впровадження конкретних планів щодо усунення кадрових і технічних проблем, які залишалися без уваги протягом багатьох років.

До слова, директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з музею були викрадені коштовності, що належать імператорському дому Наполеона. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву.

Раніше французькі слідчі, що розслідують зухвале пограбування Лувру, зробили важливе відкриття – на місці злочину знайдено нові речові докази, які можуть допомогти встановити особи злочинців.