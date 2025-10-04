Головна Світ Соціум
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи
фото з відкритих джерел

Причиною відключення став стрибок напруги, а не кібератака

У квітні цього року в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, яке торкнулося великих міст, серед яких Барселона, Мадрид, Лісабон, Порту та Севілья. Це був найбільший блекаут у Європі за останні понад 20 років. Як пише Sky News, причиною став стрибок напруги, передає «Главком».

За даними Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E), причиною відключення став стрибок напруги, а не кібератака. Внаслідок перебоїв мільйони людей залишилися без інтернету, телефонного зв’язку та доступу до банкоматів, а тисячі пасажирів поїздів опинилися у скрутному становищі.

Голова ENTSO-E Даміан Кортінас зазначив, що збільшена залежність від відновлюваних джерел енергії та обмежені міжмережеві з’єднання ускладнили стабільне постачання електроенергії.

Уряди Іспанії та Португалії вже закликали ЄС допомогти розвинути додаткові енергетичні зв’язки з іншими країнами, аби уникнути майбутніх перебоїв. Детальне розслідування причин блекауту очікується у першому кварталі 2026 року.

До слова, Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи. Такого висновку дійшло британське аналітичне агентство Ember, яке спеціалізується на питаннях енергетичного переходу, після масштабного блекауту 28 квітня цього року.

Нагадаємо, іспанський уряд оприлюднив фінальний звіт щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося 28 квітня, поклавши основну відповідальність на оператора мережі Red Eléctrica та енергогенеруючі компанії.

