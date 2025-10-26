Головна Країна Суспільство
Зеленський анонсував передачу винищувачів та ракет ППО Україні від союзників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Офіс президента

Зеленський: ми готуємо нові проєкти – буде більше нашого спільного виробництва зброї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від Франції є рішення щодо надання Україні додаткових винищувачів Mirage та ракет для протиповітряної оборони від Британії. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, пише «Главком».

«За цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень: була моя розмова з канцлером Німеччини, також ми говоримо з деякими іншими партнерами в Європі щодо «петріотів». Окремо хочу подякувати Британії та Франції – є рішення Франції щодо додаткових винищувачів «Міраж» для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі – теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів – дякую за це.

Є також нові рішення про внески у програму PURL – Фінляндії та Іспанії. Це програма, щоб купувати американську зброю – ті ж таки ракети для «петріотів». Ми чітко працюємо над цим. Чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями, ми готуємо нові проєкти – буде більше нашого спільного виробництва зброї», – сказав Зеленський.

До слова,  24 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що «коаліція рішучих» погодила рішення, які можуть «нам сильно допомогти».

Нагадаємо, міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна зможе передати Україні свої винищувачі F-16 після того, як отримає й введе в експлуатацію нові літаки F-35.

Також очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. 

Теги: Франція Володимир Зеленський Велика Британія системи ППО винищувач військова допомога озброєння

