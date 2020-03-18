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    У світі

    Під час карантину таїландськими містами гасають голодні мавпи

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    <p>Таїландськими містами гасають голодні мавпи</p> - Під час карантину таїландськими містами гасають голодні мавпи

    Таїландськими містами гасають голодні мавпи

    Голодні тварини шукають їжу

    У Таїланді зграї мавп  гасають по вулицях містечка у провінції Прачуап Хірі Хан.

    Про це повідомляють у Твіттері.

    Під час пандемії коронавірусу на вулицях поменшало туристів, які раніше підгодовували тварин.  Голодні мавпи у пошукає їжі нишпорять у смітниках, б’ються за їжу, залазять у припарковані авто.

    Раніше повідомляли, що у Венеції відсутність туристів через пандемію коронавірусу несподівано позитивно вплинула на чистоту каналів. Рух моторних човнів припинився і канали, за словами місцевих, стали чистішими, ніж будь-коли.

    Таїланд тварини карантин коронавірус
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