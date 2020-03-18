Під час карантину таїландськими містами гасають голодні мавпи



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Таїландськими містами гасають голодні мавпи

Голодні тварини шукають їжу

У Таїланді зграї мавп гасають по вулицях містечка у провінції Прачуап Хірі Хан.

Про це повідомляють у Твіттері.

This shit is bananas!

"Rival monkey gangs fight for food in Lopburi, central Thailand, after the tourists who usually feed them fled due to #Coronavirus" pic.twitter.com/hx0H0epObu — Vanda de Oliveira (@vasoliv) March 12, 2020

Під час пандемії коронавірусу на вулицях поменшало туристів, які раніше підгодовували тварин. Голодні мавпи у пошукає їжі нишпорять у смітниках, б’ються за їжу, залазять у припарковані авто.

Раніше повідомляли, що у Венеції відсутність туристів через пандемію коронавірусу несподівано позитивно вплинула на чистоту каналів. Рух моторних човнів припинився і канали, за словами місцевих, стали чистішими, ніж будь-коли.