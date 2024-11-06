«Бог зберіг моє життя недарма». Трамп вийшов до преси разом з дружиною і молодшим сином

Колишня перша леді Меланія Трамп, колишній президент Дональд Трамп і Беррон Трамп у конференц-центрі округу Палм-Біч у Вест-Палм-Біч, Флорида, у середу, 6 листопада 2024 року

Молодший син Дональда Трампа вперше проголосував на виборах та віддав свій голос за батька

Колишній президент Дональд Трамп під час виступу у конференц-центрі округу Палм-Біч у Вест-Палм-Біч, Флорида, вийшов до преси разом зі своєю дружиною Меланією Трамп та молодшим сином Берроном Трампом, вони тримали одне одного за руки.

Як повідомляє CNN, Дональд Трамп заявив, що люди кажуть йому, що «Бог не дарма пощадив моє життя».

«І ця причина полягала в тому, щоб врятувати нашу країну та повернути Америці велич. І тепер ми разом виконаємо цю місію», – сказав він своїм прихильникам рано вранці в середу.

«Завдання, яке стоїть перед нами, буде нелегким, але я вкладу кожну унцію енергії, духу та боротьби, які є в моїй душі, у роботу, яку ви мені довірили», – додав він.

До речі, молодший син кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа вперше проголосував на виборах та віддав свій голос за батька. Про це повідомила дружина політика Меланія Трамп у своєму акаунті соціальної мережі Х.

«Вперше проголосував – за свого батька! Пишаємося», – підписала Меланія фотографію з сином, який голосує.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.