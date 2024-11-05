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В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Мешканець Харкова та двоє киян отримали завдання щодо збору розвідувальної інформації про міжнародний аеропорт та військовий аеродром в Івано-Франківській області
фото: Офіс генпрокурора

Російські агенти отримали по 13 років ув'язнення з конфіскацією майна

Троє російських агентів, які навели ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська на початку повномасштабного вторгнення, отримали 13 років тюрми. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, мешканець Харкова та двоє киян, яких росіяни завербували ще до початку повномасштабного вторгнення, отримали завдання щодо збору розвідувальної інформації про міжнародний аеропорт та військовий аеродром в Івано-Франківській області. 

Згодом російські агенти переїхали до Прикарпаття, двоє з них оселилися неподалік стратегічних об’єктів, де фіксували рух військових літаків і фотографували критично важливі інфраструктурні об’єкти.

«Після ракетного удару по аеропорту 24 лютого 2022 року агенти зняли відео, зафіксувавши наслідки атаки. Третій спільник відповідав за передачу зібраної інформації замовникам та організацію їхнього нелегального перетину кордону через Закарпатську область», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через ракетні обстріли 11 березня 2022 року інфраструктура аеропорту була практично зруйнована. Коли зранку місто потрапило під ракетний обстріл, сигнал тривоги не прозвучав.

Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ним виявився 72-річний учений-механік, який розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед».

Раніше Служба безпеки затримала на Донеччині агента російської Федеральної служба безпеки. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

До слова, російська влада продовжує реалізовувати свою стратегію з усунення з керівних посад місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України.

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Теги: суд війна аеропорт Івано-Франківськ російські агенти

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