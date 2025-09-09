Головна Світ Соціум
Підозрюваний у спробі замаху на президента США вимагав дуелі з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Прокурори звинувачують Раяна Раута у спробі вбивства президента США
фото: reuters

Раут подав запит до суду щодо прохання викликати Трампа на двобій або раунд гольфу

У Флориді розпочався суд над Раяном Раутом, якого звинувачують у спробі вбивства президента США Дональда Трампа у вересні минулого року. 59-річний обвинувачений вирішив захищати себе сам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Раута звинувачено у замаху на вбивство одного з головних тодішніх кандидатів у президенти, нападі на федерального офіцера та двох злочинах, пов'язаних із вогнепальною зброєю. Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.

Зокрема, Раут подав запит до суду щодо прохання викликати Трампа на двобій або раунд гольфу. Він також попросив викликати американського лідера як свідка, назвавши президента США в судових документах «невпевненим у собі ідіотом – божевільним дурнем».

Нагадаємо, у вересні 2024 року у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. Підозрюваного у спробі замаху на Трампа ідентифіковано як Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли Трамп грав у гольф.

Згодом Раян Раут, підозрюваний у спробі вбивства Дональда Трампа на полі для гольфу у Флориді, залишив записку, в якій йдеться, що він мав намір вбити колишнього президента США.

Теги: Дональд Трамп США

