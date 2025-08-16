Головна Світ Політика
«Повний нонсенс»: чеський міністр розкритикував заяви Путіна після саміту з Трампом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Повний нонсенс»: чеський міністр розкритикував заяви Путіна після саміту з Трампом
Чеський міністр негативно відреагував на заяви Путіна у Анкориджі
Чеський міністр Ян Ліпавський розкритикував нісенітниці Путіна щодо України на брифінгу у Анкориджі

 

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко засудив заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо України, які той озвучив на брифінгу для Дональда Трампа після саміту на Алясці. Ліпавський назвав слова Путіна «нонсенсом», підкресливши, що вони суперечать фактам і міжнародному праву. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За словами чеського міністра, Кремль використовує дезінформацію для виправдання своїх дій. «Від Путіна ми чули ту саму пропагандистську нісенітницю про «коріння конфлікту», яку пропагує його державне телебачення», – написав Ліпавський на X після заяв двох президентів. – «Проблема полягає в російському імперіалізмі, а не в бажанні України жити вільно».

«Якби Путін серйозно ставився до мирних переговорів, він би не атакував Україну цілий день в день переговорів», – сказав міністр закордонних справ Чехії.

Ліпавський утримався від критики на адресу президента США, якого він похвалив за спроби зупинити війну та зусилля «постійно» обговорювати цей процес з європейськими лідерами.

«Я вітаю те, що президент Трамп намагається зупинити війну», – написав чеський міністр, додавши, що очікує, що Трамп «проінформує нас у Європі про результати сьогоднішніх переговорів, зокрема президента Зеленського».

Нагадаємо, Джон Болтон, колишній радник із національної безпеки президента США, заявив, що за підсумками зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стало ясно, хто здобув перемогу.

До слова, зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці викликала кардинально протилежні реакції в політичних колах США. Якщо Республіканська партія переважно підтримала президента, високо оцінивши його «впевнену поведінку», то демократи висловили обурення, звинувативши Трампа в занадто близьких стосунках з російським диктатором.

путін Дональд Трамп Чехія

