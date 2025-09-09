CNN пояснив, яку помилку допустив Трамп у спілкуванні з Путіним 

Хибна стратегія Трампа дорого коштувала Україні, оскільки дала Росії можливість просуватися на фронті

CNN пише, що віра Дональда Трампа у те, що він зможе переконати Володимира Путіна укласти мирну угоду, була самообманом. Ця ілюзія ґрунтувалася на помилковому припущенні, що Росія може стати союзником США проти Китаю, тоді як насправді вона все більше перетворюється на сировинного васала Пекіна, передає «Главком».

За словами аналітика Ніка Пейтона Волша, ця хибна стратегія дорого коштувала Україні, оскільки спричинила нестійку підтримку з боку США і дала Росії можливість просуватися на фронті. Утім, Вашингтон, на його думку, «виніс очевидні та цінні уроки».

Безжальні повітряні удари по Києву, зокрема й по будівлі Кабінету міністрів, свідчать про те, що російська «дипломатія» зайшла в глухий кут, і Москва насправді не прагне миру. Зазначається, що навіть після нападу на офіси ЄС і Британської ради, російський диктатор більше не намагається задобрювати Трампа, що підтверджує, що Росія обрала шлях ескалації.

Пейтон Волш вважає, що Путін повернувся з Пекіна, де отримав публічну підтримку від Сі Цзіньпіна, і це зміцнило його рішучість продовжувати війну. Аналітик прогнозує, що найближчі місяці будуть важкими: Путін може використати тиск на сході України для отримання нових територіальних здобутків.

Трамп, своєю чергою, зіткнеться з нездійсненним завданням: знайти економічну відповідь, яка буде достатньо болючою для Росії, але при цьому дозволить зберегти канали для дипломатії. Це завдання є нездійсненним, вважає автор, через заплутане мислення самого Трампа та головним чином тому, що Путін не хоче миру.

Автор матеріалу робить висновок, що останні вісім місяців Трамп змарнував, підриваючи трансатлантичний альянс та марно намагаючись зблизитися з Москвою. Однак, за його словами, цей період став безцінним уроком для нової адміністрації, і тепер навіть у Трампа «не може бути ілюзій» щодо реальних намірів Кремля.

До слова, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, пише «Главком».

Американське видання аналізує поточну динаміку на фронті та оцінює стратегію Путіна як гру на виснаження, в якій він вірить, що зможе втриматися довше за Україну – як у військовому, так і в економічному вимірах.

«Путін вважає, що Україна не витримає довгострокового тиску. Він бачить економіку Росії достатньо стійкою, щоб пережити війну, навіть під санкціями», – йдеться в матеріалі.