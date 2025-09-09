Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN пояснив, яку помилку допустив Трамп у спілкуванні з Путіним 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN пояснив, яку помилку допустив Трамп у спілкуванні з Путіним 
Останні вісім місяців Трамп змарнував, намагаючись зблизитися з Путіним
фото: The White house/Facebook

Хибна стратегія Трампа дорого коштувала Україні, оскільки дала Росії можливість просуватися на фронті

CNN пише, що віра Дональда Трампа у те, що він зможе переконати Володимира Путіна укласти мирну угоду, була самообманом. Ця ілюзія ґрунтувалася на помилковому припущенні, що Росія може стати союзником США проти Китаю, тоді як насправді вона все більше перетворюється на сировинного васала Пекіна, передає «Главком».

За словами аналітика Ніка Пейтона Волша, ця хибна стратегія дорого коштувала Україні, оскільки спричинила нестійку підтримку з боку США і дала Росії можливість просуватися на фронті. Утім, Вашингтон, на його думку, «виніс очевидні та цінні уроки».

Безжальні повітряні удари по Києву, зокрема й по будівлі Кабінету міністрів, свідчать про те, що російська «дипломатія» зайшла в глухий кут, і Москва насправді не прагне миру. Зазначається, що навіть після нападу на офіси ЄС і Британської ради, російський диктатор більше не намагається задобрювати Трампа, що підтверджує, що Росія обрала шлях ескалації.

Пейтон Волш вважає, що Путін повернувся з Пекіна, де отримав публічну підтримку від Сі Цзіньпіна, і це зміцнило його рішучість продовжувати війну. Аналітик прогнозує, що найближчі місяці будуть важкими: Путін може використати тиск на сході України для отримання нових територіальних здобутків.

Трамп, своєю чергою, зіткнеться з нездійсненним завданням: знайти економічну відповідь, яка буде достатньо болючою для Росії, але при цьому дозволить зберегти канали для дипломатії. Це завдання є нездійсненним, вважає автор, через заплутане мислення самого Трампа та головним чином тому, що Путін не хоче миру.

Автор матеріалу робить висновок, що останні вісім місяців Трамп змарнував, підриваючи трансатлантичний альянс та марно намагаючись зблизитися з Москвою. Однак, за його словами, цей період став безцінним уроком для нової адміністрації, і тепер навіть у Трампа «не може бути ілюзій» щодо реальних намірів Кремля.

До слова, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, пише «Главком».

Американське видання аналізує поточну динаміку на фронті та оцінює стратегію Путіна як гру на виснаження, в якій він вірить, що зможе втриматися довше за Україну – як у військовому, так і в економічному вимірах.

«Путін вважає, що Україна не витримає довгострокового тиску. Він бачить економіку Росії достатньо стійкою, щоб пережити війну, навіть під санкціями», – йдеться в матеріалі.

Теги: росія США путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи вдасться Путіну посварити Захід з ЄС та Україною?
Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?
18 серпня, 10:15
Чи збирається Путін нарешті визнати, що Москва стала лакеєм Китаю?
Китай використовує Росію, як таран проти західної цивілізації
1 вересня, 10:37
Будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
9 серпня, 21:48
Голова СБУ: Ми вже уразили понад 200 об’єктів РФ в їхньому глибокому тилу
Малюк розповів про унікальні дронно-штурмові операції на фронті
12 серпня, 22:02
На першій сторінці документів було розкрито послідовність зустрічей на 15 серпня
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
16 серпня, 21:52
Остаточного рішення не ухвалено, однак американські посадовці вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах
США можуть запровадити санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги
25 серпня, 23:49
Попит на білоруські нафтопродукти в РФ у другій половині серпня зріс
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни
25 серпня, 17:37
Трамп може розмістити американські ПВК в Україні – The Telegraph
Трамп може розмістити американські ПВК в Україні – The Telegraph
31 серпня, 04:00
Трамп готовий до введення більш жорстких санкцій проти Росії
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії
7 вересня, 19:59

Політика

CNN пояснив, яку помилку допустив Трамп у спілкуванні з Путіним 
CNN пояснив, яку помилку допустив Трамп у спілкуванні з Путіним 
Іспанія вводить повне ембарго на зброю для Ізраїлю
Іспанія вводить повне ембарго на зброю для Ізраїлю
WSJ: Китай, Росія та КНДР – не союзники, але зближуються
WSJ: Китай, Росія та КНДР – не союзники, але зближуються
Путін розпочав новий етап війни після візиту до Китаю – The Times
Путін розпочав новий етап війни після візиту до Китаю – The Times
Імперіалістичні плани Путіна не обмежаться Україною – Мерц
Імперіалістичні плани Путіна не обмежаться Україною – Мерц
Уряд Франції відправлено у відставку
Уряд Франції відправлено у відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9774
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8073
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4046
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3163
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua