Трамп висловив упевненість у закінченні російсько-української війни

Трамп про закінчення війни в Україні: Я впевнений, що ми це зробимо

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною може бути завершена, і він впевнений, що зможе це зробити. Про це сказав Трамп під час спілкування з журналістами, коли повертався з чемпіонату з тенісу, передає «Главком».

У традиційному для себе стилі Трамп згадав про свій досвід у врегулюванні міжнародних конфліктів та критикував нинішню ситуацію.

«Слухай, я... ми це зробимо. Ситуація з Росією та Україною... ми її вирішимо. Я впевнений, що ми це зробимо. Я вірю, що ми це владнаємо, але я ними не задоволений. Мене не влаштовує нічого, що пов’язано з цією війною.

Це просто така марна трата великого людства. Я завершив сім, усі з яких було неможливо закінчити. Мені не потрібно їх перераховувати», – заявив Трамп.

.@POTUS on Russia and Ukraine: "I'm not happy. I'm not happy about the whole situation... It's such a horrible waste of humanity... but I believe we're going to get it settled." pic.twitter.com/MArdG5fo4U — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

Американський президент також прокоментував ситуацію в Україні як таку, що виявилася не такою простою, як він очікував: «Як мені здавалося, мені було б найлегше (закінчити російсько-українську війну – «Главком»)... Я так і думав, але це не так. Вийшло інакше. Але ми це зробимо».

.@POTUS: "The Russia/Ukraine situation — we're going to get it done. I have confidence we're going to get it done." pic.twitter.com/JiKf655pz6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

Президент США також зазначив, що пишається тим, що перша леді Меланія переживає за дітей, котрі страждають від війни:

«Ми розчаровані, ми обоє розчаровані тим, що ця безглузда війна триває. Вона дуже переживає за дітей. Так, їй дуже шкода з цього приводу».

Раніше повідомлялось, що Трамп підтвердив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії.

Журналісти запитали в американського лідера, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до «другого етапу» обмежень.

«Так, я готовий», – відповів Трамп.