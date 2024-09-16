Можлива спроба замаху на Трампа: стало відомо, ким є підозрюваний

В інтерв'ю підозрюваний розповідав, що у 2022 році займався пошуком іноземців для участі у війні на боці України

Підозрюваним у ймовірному замаху на Дональда Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. Про це повідомляє Associated Press.

За даними Fox News, Рут наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичної зброї через паркан. Секретна служба вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти. Пізніше підозрюваного затримали.

Райан Рут навчався в Державному сільськогосподарському та технічному університеті Північної Кароліни і близько 2018 року переїхав на Гаваї. У своїх соціальних мережах він описував себе як людину з «механістичним складом розуму», яка цікавиться «ідеями, винаходами та творчими проєктами».

Рут уже мав судимість: у 2002 році його засудили за володіння зброєю. У статті газети News & Record зазначається, що його заарештували після тригодинного протистояння з поліцією, яке сталося після того, як він забарикадувався в будівлі покрівельної компанії зі зброєю в руках.

Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту фото: Getty Images

Власник компанії Camp Box Honolulu, яка займається будівництвом ангарів і сараїв, Рут вів активну діяльність у соцмережах до 2023 року, часто висловлюючи критику на адресу Трампа, Байдена та інших американських політиків. На своїй сторінці в X (колишній Twitter) Рут публікував дописи, у яких висловлював підтримку Україні.

Суперечки між політичними таборами загострилися після інциденту: республіканці звинувачують Рута у прихильності до лівих ідей та України, вказуючи на його фотографії з Києва. Демократи зі свого боку підкреслюють, що він був противником вакцин і навіть голосував за Трампа у 2016 році, проте згодом змінив свою думку.

В інтерв'ю Newsweek чоловік розповідав, що у 2022 році займався пошуком іноземців для участі у війні на боці України. Рут намагався залучити афганських солдатів, що втекли від талібів, для участі у бойових діях на українському фронті. Сам підозрюваний провів кілька місяців в Україні, займаючись організацією рекрутингу, про що розповідав у своїх інтерв’ю. За інформацією OSINTdefender, Рут також намагався вступити до міжнародного легіону, проте ці спроби не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві.

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.