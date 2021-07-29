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    Ryanair відкриває три нові рейси з України

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    Ryanair запускає три нові рейси з України - Ryanair відкриває три нові рейси з України
    Ryanair запускає три нові рейси з України
    Фото з відкритих джерел

    Ryanair запустить один рейс з Києва та два зі Львова

    Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair запускає три нові рейси. Про це повідомляється на сайті компанії.

    Із Києва запускається один новий рейс на Мальту. Він виконуватиметься двічі на тиждень — у вівторок і суботу. Перший рейс запланований на 2 листопада, а літатиме він до аеропорту «Бориспіль».

    Фактичним перевізником на лінії виступить 100% «дочка» Ryanair — Malta Air.

    На сторінці з розкладом зазначено, що маршрут підлягає схваленню з боку влади.

    Однак Ryanair вже заручився підтримкою розвитку свого проєкту на острові з боку міністерства транспорту, інфраструктури та капітальних проєктів Мальти.

    Також вже у серпні запустять нові рейси з аеропорту «Львів». Лоукост літатиме до Каунасу (Литва) і Венеції (Італія). Обидва рейси виконуватимуться двічі на тиждень.

    До слова, з 1 червня дочірня компанія ірландського лоукостера, польська Ryanair Sun, поновила рейси з Одеси до польських міст Вроцлав та Катовіце.

    Регулярні авіарейси до Вроцлава компанія виконуватиме двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. У ці ж дні пасажири зможуть скористатися послугами Ryanair Sun для подорожей між Одесою та Катовіце.

    Теги: Львів Італія Литва Ryanair
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    Ryanair відкриває три нові рейси з України