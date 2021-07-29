Ryanair відкриває три нові рейси з України
Ryanair запустить один рейс з Києва та два зі Львова
Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair запускає три нові рейси. Про це повідомляється на сайті компанії.
Із Києва запускається один новий рейс на Мальту. Він виконуватиметься двічі на тиждень — у вівторок і суботу. Перший рейс запланований на 2 листопада, а літатиме він до аеропорту «Бориспіль».
Фактичним перевізником на лінії виступить 100% «дочка» Ryanair — Malta Air.
На сторінці з розкладом зазначено, що маршрут підлягає схваленню з боку влади.
Однак Ryanair вже заручився підтримкою розвитку свого проєкту на острові з боку міністерства транспорту, інфраструктури та капітальних проєктів Мальти.
Також вже у серпні запустять нові рейси з аеропорту «Львів». Лоукост літатиме до Каунасу (Литва) і Венеції (Італія). Обидва рейси виконуватимуться двічі на тиждень.
До слова, з 1 червня дочірня компанія ірландського лоукостера, польська Ryanair Sun, поновила рейси з Одеси до польських міст Вроцлав та Катовіце.
Регулярні авіарейси до Вроцлава компанія виконуватиме двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. У ці ж дні пасажири зможуть скористатися послугами Ryanair Sun для подорожей між Одесою та Катовіце.