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    У світі

    Пішов з життя гітарист гурту «Ляпис Трубецкой»

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    <p>Гітарист гурту &laquo;Ляпис Трубецкой&raquo; Руслан Владико</p> - Пішов з життя гітарист гурту «Ляпис Трубецкой»

    Гітарист гурту «Ляпис Трубецкой» Руслан Владико

    Фото Facebook-сторінка гурту

    Йому було 45 років

    Сьогодні, 19 січня, не стало одного із засновників і колишнього гітариста білоруської групи «Ляпис Трубецкой» Руслана Владико.

    Про трагічну новину на своїй сторінці у Facebook розповів продюсер групи Євген Колмиков.

    «Руслан Петрович Владико. 12.07.1974 – 19.01.2020», – написав він.

    Чоловік впав у кому в червні 2019 року, після того як на нього напали і пограбували. Йому було 45 років.

    Після новини про його смерть група не стала скасовувати виступу, попросивши про допомогу інших музикантів.

    Відомо, що музикант помер, не приходячи у свідомість.

    Дату і місце прощання з Владико родичі артиста назвуть пізніше.

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    музика смерть чоловік
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