Пішов з життя гітарист гурту «Ляпис Трубецкой»



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Гітарист гурту «Ляпис Трубецкой» Руслан Владико Фото Facebook-сторінка гурту

Йому було 45 років

Сьогодні, 19 січня, не стало одного із засновників і колишнього гітариста білоруської групи «Ляпис Трубецкой» Руслана Владико.

Про трагічну новину на своїй сторінці у Facebook розповів продюсер групи Євген Колмиков.

«Руслан Петрович Владико. 12.07.1974 – 19.01.2020», – написав він.

Чоловік впав у кому в червні 2019 року, після того як на нього напали і пограбували. Йому було 45 років.

Після новини про його смерть група не стала скасовувати виступу, попросивши про допомогу інших музикантів.

Відомо, що музикант помер, не приходячи у свідомість.

Дату і місце прощання з Владико родичі артиста назвуть пізніше.