Пішов з життя гітарист гурту «Ляпис Трубецкой»
Гітарист гурту «Ляпис Трубецкой» Руслан Владико
Фото Facebook-сторінка гурту
Йому було 45 років
Сьогодні, 19 січня, не стало одного із засновників і колишнього гітариста білоруської групи «Ляпис Трубецкой» Руслана Владико.
Про трагічну новину на своїй сторінці у Facebook розповів продюсер групи Євген Колмиков.
«Руслан Петрович Владико. 12.07.1974 – 19.01.2020», – написав він.
Чоловік впав у кому в червні 2019 року, після того як на нього напали і пограбували. Йому було 45 років.
Після новини про його смерть група не стала скасовувати виступу, попросивши про допомогу інших музикантів.
Відомо, що музикант помер, не приходячи у свідомість.
Дату і місце прощання з Владико родичі артиста назвуть пізніше.