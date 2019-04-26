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    У світі

    Після Великодніх терактів у Шрі-Ланці затримали 70 осіб

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    Поліція Шрі-Ланки - Після Великодніх терактів у Шрі-Ланці затримали 70 осіб
    Поліція Шрі-Ланки

    У Шрі-Ланці закликають громадськість залишатися пильною до можливої небезпеки

    У Шрі-Ланці поліція вже затримала понад 70 підозрюваних у причетності до організації терактів, здійснених у Великодню неділю.

    Про це повідомляє News First.

    «Понад 70 підозрюваних були заарештовані станом на зараз у зв'язку з Великодніми терактами», - повідомив речник поліції Шрі-Ланки.

    Тим часом прес-секретар армії Шрі-ланки Суміт Атапатту закликав громадськість залишатися пильною до можливої небезпеки.

    Нагадаємо, 26 квітня у Шрі-Ланці силовики атакували місце, де виготовляли бомби для смертників

    Раніше, під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.

    Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. 

    До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

    22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

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