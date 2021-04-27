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    Пів години у дорозі. Столиці Естонії та Фінляндія може з’єднати новий тунель

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    Проєкт передбачає будівництво тунелю в Фінській затоці довжиною до 70 кілометрів і на глибині до 200 метрів - Пів години у дорозі. Столиці Естонії та Фінляндія може з’єднати новий тунель

    Проєкт передбачає будівництво тунелю в Фінській затоці довжиною до 70 кілометрів і на глибині до 200 метрів

    Фото: euronews

    Реалізація проєкту тунелю може зайняти 10-15 років

    Уряди Естонії та Фінляндії підписали угоду про спільний розвиток великих транспортних проєктів. Одним з пунктів документа передбачено будівництво тунелю Таллінн – Гельсінкі.

    Як повідомило міністерство економіки і комунікацій Естонії, документ передбачає співпрацю у транспортній сфері та обмін інформацією для розвитку великих транспортних проєктів, включаючи тунель Таллінн – Гельсінкі, магістраль Rail Baltica, загальноєвропейську транспортну мережу і коридор Північне море – Балтійське море.

    Ця угода є першим кроком до включення проєкту тунелю Таллінн – Гельсінкі в загальноєвропейську транспортну мережу, що необхідно для співфінансування Євросоюзом проєкту.

    «Тунель – це перспективний проєкт. Зараз нам належить провести дослідження по екології і рентабельності, ми все ще далекі від дизайну. Для Естонії та Фінляндії самостійно реалізувати цей проєкт складно, тому ми хочемо залучити співфінансування Європейського Союзу та серйозно розглянути можливість залучення до проєкту приватного сектору», – заявив міністр економіки і інфраструктури Естонії.

    З ініціативою зв'язати Таллінн і Гельсінкі залізничним тунелем під Фінською затокою виступила в 2018 році фінська компанія Finest Bay Area. Розглянутий зараз проєкт передбачає будівництво тунелю в Фінській затоці довжиною до 70 кілометрів і на глибині до 200 метрів.

    Очікується, що час у дорозі потягу від Гельсінкі до Таллінна, який будуть рухатися зі швидкістю до 200 км/год, складе близько пів години. Реалізація проєкту тунелю може зайняти 10-15 років.

    Теги: Естонія будівництво Фінляндія Балтія фінансування інфраструктура море
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