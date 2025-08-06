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Соціологи заміряли в США довіру до Трампа і Зеленського: результати вражають

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Соціологи заміряли в США довіру до Трампа і Зеленського: результати вражають
Найгірше американці ставляться до екс-глави Департаменту ефективності Ілона Маска
фото з відкритих джерел

Український лідер, новий Папа та сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс сприймаються американцями більш прихильно, ніж президент США

Український лідер має 18 відсотків чистої прихильності американців, а ось президент США отримав 16 відсотків чистої неприхильності. Про це, як пише Главком, повідомляє видання The Telegraph із посиланням на опитування американського інституту дослідження громадської думки Ґеллапа.

Тобто, підрахували журналісти, рейтинг українського президента серед американців удвічі вищий, ніж чинного глави Білого дому.

Соціологи заміряли в США довіру до Трампа і Зеленського: результати вражають фото 1

Опитування, в якому 1002 людини висловили думку про 14 ньюзмейкерів, поставило Зеленського на друге місце за прихильністю після нещодавно обраного Папи Лева XIV, першого американського понтифіка. Чиста прихильність до нового глави Ватикану становить 46 відсотків.

Водночас сенатор від Вермонта Берні Сандерс, президент Франції Еммануель Макрон та конгресмен від Нью-Йорка Олександрія Окасіо-Кортес займають місця з третього до п'ятого. При цьому лише Сандерс має позитивну популярність. Генеральний директор Tesla, колишній керівник Департаменту ефективності уряду Ілон Маск виявився найменш популярним в опитуванні з чистим рейтингом схвалення -18 відсотків

Як зазначають у The Gallup Organization, чиста прихильність, розрахована шляхом віднімання відсотка з несприятливими думками з відсотка з позитивними думками, є найбільш ефективним методом порівняння суспільної думки, оскільки вона пояснює великі відмінності в знайомстві американців з політиками, починаючи від загальної поінформованості про Трампа, Байдена чи Маска, і закінчуючи тим, що менш ніж дві третини знають достатньо про Макрона або міністра оборони Піта Гегсета, щоб лояльно оцінити їх.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни.

До слова, президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю в програмі «Squawk Box» на телеканалі CNBC заявив, що «ймовірно» не балотуватиметься на третій термін, хоча «хотів би» цього, посилаючись на свої високі рейтинги. 

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Теги: соцопитування США Дональд Трамп рейтинг Володимир Зеленський

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