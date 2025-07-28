Північна Корея офіційно відмовилася налагоджувати відносини з Сеулом

Сестра Кім Чен Ина стверджує, що КНДР не цікавить будь-яка політика чи пропозиції від Сеула

Пхеньян вважає, що новий президент Південної Кореї нічим не відрізняється від свого попередника

Північна Корея не зацікавлена в жодних мирних пропозиціях з боку Південної Кореї. Це перша відповідь КНДР на мирні ініціативи нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сестру північнокорейського диктатора, чиновницю правлячої партії Кім Йо Чжон, яку цитує Kcna.

Пхеньян вважає, що новий президент нічим не відрізняється від «вороже налаштованого» попередника Юн Сок Йоля. «Якщо Південна Корея розраховує повернути назад усі наслідки (своїх дій) кількома сентиментальними словами, то більшого прорахунку бути не може. Іншими словами, це навіть не заслуговує нашої оцінки», – заявила Кім Йо Чжон.

Сестра Кім Чен Ина стверджує, що КНДР не цікавить будь-яка політика чи пропозиції від Сеула і країна не має наміру сідати за стіл переговорів. І це офіційна позиція країни, яка вперше озвучена після дій з боку Півдня на примирення з Північчю. «Нам нема чого обговорювати. Відносини між КНДР та РК безповоротно вийшли за межі поняття однорідності», – підкреслила Кім Йо Чжон.

Тим часом Міністерство у справах об'єднання Південної Кореї заявило, що подібні висловлювання показують, що «стіна недовіри дуже висока через ворожу і конфронтаційну політику останніх кількох років». Водночас Сеул має намір і далі докладати зусиль щодо примирення і співпраці.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компанії та трьох осіб, які незаконно переводили кошти до Північної Кореї, порушуючи чинні обмеження.

До слова, Росія запустила перший прямий пасажирський авіарейс до Північної Кореї.