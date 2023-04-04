Вибухи в Криму: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти

Лише під ранок пожежу локалізували

Інформації про втрати росіян поки немає

Сьогодні вночі на півночі тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».

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«В Армянську близько другої ночі була «бавовна». Кажуть, безпілотники атакували покинуту ферму, де розташовувалися російські військові», – йдеться в повідомленні.

Лише під ранок пожежу локалізували.

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Офіційної інформації поки немає.

Раніше повідомлялося, що окупанти за кілька тижнів звели в Криму мережу окопів і загороджень.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму.