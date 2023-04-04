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Вибухи в Криму: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи в Криму: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти
Лише під ранок пожежу локалізували
фото ілюстративне

Інформації про втрати росіян поки немає

Сьогодні вночі на півночі тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».

«В Армянську близько другої ночі була «бавовна». Кажуть, безпілотники атакували покинуту ферму, де розташовувалися російські військові», – йдеться в повідомленні.

Лише під ранок пожежу локалізували.

Офіційної інформації поки немає.

Вибухи в Криму: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти фото 1

Раніше повідомлялося, що окупанти за кілька тижнів звели в Криму мережу окопів і загороджень.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму.

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Теги: війна Крим окупанти Україна

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