Поблизу узбережжя Естонії помічено прикордонний катер РФ під прапором ПВК «Вагнера»

МЗС Естонії звернулося до Росії із запитом, іронічно коментуючи появу символіки найманців на державному судні

Міністерство закордонних справ Естонії заявило про незвичний інцидент на річці Нарва, яка розділяє Естонію та Російську Федерацію: було помічено російський прикордонний катер, що пересувався під прапором приватної військової компанії «Вагнера». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Естонії.

Естонське міністерство іронічно прокоментувало появу символіки найманців на прикордонному судні:

«Чи знову «Вагнер» марширує на Москву, чи цього разу вони починають з Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашої точки зору, здається, що вони (найманці «Вагнера» – ред.) анексували російську прикордонну службу. Хто знає…», – написали у МЗС країни.

Відомство звернулось із публічним запитом щодо цього до МЗС Росії.

Нагадаємо, у південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військової бази Реедо. Один із них було збито. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретарку Генштабу Естонії Лійз Ваксманн, яку цитує Postimees.

На базі Реедо дислокується пʼятий ескадрон сьомого кавалерійського полку США – бронетанковий розвідувальний ескадрон. «17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка другої піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці», – розповіла Ваксманн.