Де живуть найрозумніші люди? Опубліковано рейтинг країн за рівнем IQ

Визначено найрозумнішу країну світу за версією World of Card Games

Опубліковано свіжий рейтинг найбільш інтелектуально розвинених держав планети. У дослідженні, результати якого наводить Daily Mail, враховувалися не лише середній рівень IQ, а й кількість нобелівських номінантів та відсоток населення з науковими ступенями. Трійку лідерів очолили Швейцарія, Велика Британія та США, пише «Главком».

Дослідники застосували комплексний підхід, оцінюючи країни за шкалою від 0 до 100. Фінальний бал залежав від трьох ключових показників: академічні досягнення, зокрема кількість номінантів на Нобелівську премію. Рівень IQ, тобто середній коефіцієнт інтелекту населення. Відсоток дорослих зі ступенями бакалавра, магістра та вище.

Таким чином визначились лідери:

Швейцарія (92.02 бала) – визнана найрозумнішою країною світу. Швейцарія продемонструвала вражаючий рівень освіти: 40% дорослих мають ступінь бакалавра, а країна налічує 1 099 нобелівських номінантів.

Велика Британія (89.4 бала) – посіла друге місце завдяки високій кількості номінантів на Нобелівську премію (2 393 особи) та середньому IQ на рівні 99.12.

США (89.18 бала) – мають найбільшу кількість нобелівських номінантів у світі (5 717 осіб) та найбільшу мережу елітних університетів.

Нідерланди (87.3 бала) – країна вирізняється дуже високим середнім IQ населення – 100.74.

Бельгія (86.58 бала) – замикає п'ятірку лідерів, демонструючи стабільно високі показники в усіх категоріях.

Хоча Швейцарія стала загальним лідером, Фінляндія посіла перше місце за рівнем середнього IQ населення, який становить 101.2. США, своєю чергою, домінують у науковій інфраструктурі, маючи 256 університетів, чиї представники ставали номінантами Нобелівської премії.

Повний рейтинг найрозумніших країн світу:

Швейцарія

Велика Британія

США

Нідерланди

Бельгія

Швеція

Німеччина

Польща

Данія

Фінляндія.

Нагадаємо, європейська столиця Берн очолила світовий рейтинг найбільш придатних для життя міст на 2026 рік, згідно з новим щорічним дослідженням Location Ratings від ECA International.

Аналіз, що охопив 275 міст, оцінює їх за широким спектром критеріїв, включаючи особисту безпеку та політичну напругу, доступ до охорони здоров'я та соціальних мереж, інфраструктуру, якість повітря та клімат, житло та комунальні послуги, а також можливості для відпочинку.