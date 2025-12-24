Дуров шукає матерів для своїх майбутніх дітей і фінансує процедури ЕКО

Павло Дуров оплатить ЕКО жінкам, які захочуть народити дитину від його біоматеріалу

Засновник Telegram Павло Дуров оголосив про масштабну ініціативу: він готовий повністю покрити витрати на процедури екстракорпорального запліднення (ЕКО) для жінок, які оберуть його донорський матеріал для зачаття дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Історія донорства Дурова розпочалася ще у 2010 році, коли він допоміг другу, що мав проблеми з репродуктивним здоров'ям. Згодом, за рекомендацією лікарів, підприємець став регулярним донором через «дефіцит якісного генетичного матеріалу». На сьогодні, за словами мільярдера, завдяки його допомозі вже народилося понад 100 дітей у 12 країнах світу.

Окрім «донорських» дітей, Павло офіційно виховує шістьох нащадків від трьох різних партнерок. Своє донорство він вважає «громадянською відповідальністю» та способом боротьби зі зниженням чоловічої фертильності у світі.

Пропозиція Дурова має чіткі критерії та обмеження, які діють через спеціалізовані клініки (зокрема у Москві). Послуга доступна лише жінкам до 37-38 років. Пріоритет надається незаміжнім жінкам. Усі ембріони проходять обов'язковий генетичний скринінг.

Незважаючи на те, що Дуров припинив пряму здачу біоматеріалу, у клініках зберігається достатній запас заморожених зразків. За даними Wall Street Journal, попит на «генетику Дурова» величезний, особливо серед заможних клієнток.

Однією з найсенсаційніших заяв підприємця стало те, що він не робить різниці між дітьми, народженими від донорства, та тими, хто з'явився у стосунках. При підтвердженні спорідненості всі вони в майбутньому зможуть претендувати на його статки, які наразі оцінюються у 17 мільярдів доларів.

Дуров переконаний, що відкритість у цьому питанні допоможе зняти суспільне табу з теми донорства та надихне інших здорових чоловіків допомагати сім'ям, які мріють про дитину.