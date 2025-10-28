Головна Світ Політика
Естонія збила невідомий дрон біля військової бази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Естонія збила невідомий дрон біля військової бази
Один з БпЛА був збитий з антидронової рушниці
Невідомі дрони зафіксували поблизу військової бази Реедо

У південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військової бази Реедо. Один із них було збито. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретарку Генштабу Естонії Лійз Ваксманн, яку цитує Postimees.

На базі Реедо дислокується пʼятий ескадрон сьомого кавалерійського полку США – бронетанковий розвідувальний ескадрон. «17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка другої піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці», – розповіла Ваксманн.

За словами речниці, естонські військові разом із Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти безпілотник, але цього їм не вдалося. «Сили оборони не коментують інциденти, пов'язані з безпекою, більш детально», – додала речниця Генштабу.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що його країна готова збивати російські дрони, які порушують її повітряний простір.

Як повідомлялося, Литва хоче залучити до охорони повітряного простору додаткові сили протиповітряної оборони після того, як безпілотник залетів на територію країни з Білорусі. Увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва тимчасово закрила два найбільші аеропорти країни – у Вільнюсі та Каунасі, а також пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення було ухвалене після того, як з білоруської сторони у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі. У відповідь аеропорти призупинили роботу, а прикордонні служби перекрили рух через основні переходи.

До слова, Литва все частіше зіштовхується з вторгненням контрабандних повітряних куль із Білорусі у їхній повітряний простір. Через потенційну загрозу президент Литви Гітанас Науседа повідомив про ймовірне рішення закрити кордон із Білоруссю на тривалий час, а також обмежити транзит до Калінінграда.

Теги: безпілотник Естонія

