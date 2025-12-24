Головна Світ Соціум
У Румунії викрито шахрайську схему, за якою росіяни отримували паспорти ЄС

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Румунії викрито шахрайську схему, за якою росіяни отримували паспорти ЄС
Майже 10 тис. громадян Росії, Молдови та України отримали паспорт Румунії шляхом шахрайства
фото з відкритих джерел

До шахрайської організації з оформлення фальшивих документів входили українці, які також отримували паспорти Румунії незаконним шляхом

У Румунії шахраї допомагали росіянам отримати громадянство країни, щоб мати паспорт ЄС та уникнути санкцій. Генеральна прокуратура Румунії повідомила про викриття цієї схеми та злочинної групи, яка була до цього причетна. Про це пише «Главком» із посиланням на статтю видання Le Monde.

Повідомляється, що ця схема почала діяти від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді росіяни протизаконним шляхом отримували паспорти Румунії та відповідно мали «європейське громадянство». Все задля того, аби жити в ЄС та обійти санкції.

У Румунії від 1989 року існує проблема скорочення населення країни. Через те що громадяни Румунії виїздять до інших країн ЄС. Однак у місті Варфу Кимпулуй чисельність населення зросла протягом десятиліття. «У цьому місті на півночі країни, поблизу України, майже 10 000 осіб було зареєстровано для голосування у 2024 році, але деякі виборчі дільниці зафіксували лише 2% явки на муніципальних виборах, що відбулися в червні того ж року», – йдеться у статті. Тож така різниця викликала підозри у влади.

За результатами рейдів виявилося, що зростання населення було наслідком того, що майже 10 тис. громадян Росії, Молдови та України отримали паспорт Румунії шляхом шахрайства з пропискою у згаданому місті Вирфу Кампулуй. Відомо, що зазначені фіктивні адреси навіть не були узгодженні з власниками помешкань.

Отримували росіяни та громадяни інших країн своє румунські паспорти за допомогою хабарів посадовцям двох відділів РАЦС. Участь у схемі також брали місцеві мешканці.

За даними влади Румунії, більш ніж 18 700 тис. вихідців із СРСР мають фіктивні прописки, але реальні румунські паспорти. «За інформацією журналістських розслідувань і судових джерел, у деяких випадках росіяни навіть привласнювали особи загиблих на фронті українських військових» , – пишуть автори.

Як зазначається, у Румунії виявили групи, які користувалися прогалинами адміністративної системи та оформлювали фальшиві паспорти. Ба більше, ця шахрайська схема не ховається, а навпаки активно просуває свої послуги в мережі з рекламою та пропозицією надання «європейського громадянства». Така послуга коштує від чотирьох до семи тисяч євро, інколи шахраї пропонують знижки напередодні свят.

За даними Генеральної прокуратури Румунії, відомо про викриття злочинної групи, яка утворилася у 2022 році. До неї входили сім українців, які співпрацювали з румунськими адвокатами та посадовцями. У 2025 році вони подали понад 900 заяв для отримання громадянства Румунії за несправжніми документами.

Нагадаємо, що блогер Артур Бабіч, який народився у Кривому Розі, оголосив у соцмережах про зміну громадянства. Відтепер блогер, який має мільйонну аудиторію, є громадянином Росії. Блогер не лише публічно заявив, що став громадянином країни, яка веде війну проти України, де він народився, але й назвав Росію своїм домом.

Повідомлялося, що засновник російського ЗМІ «Важные истории» Роман Анін втратив російське громадянство. Рішення було прийнято на підставі заочного вироку журналісту за статтею про поширення «фейків» про армію РФ. 

Теги: українці росіяни громадянство шахрайство паспорт Румунія

