Ліквідація поліцейських у Москві: названо ім'я імовірного підривника

Російські правоохоронні органи розслідують вибух на Єлецькій вулиці в Москві, в результаті якого було ліквідовано поліцейських, котрі катували українських військовополонених.

Головним підозрюваним є 24-річний Павло Голубенко – уродженець селища Каменка Івановської області. Повідомляється, що підривник загинув на місці події. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

Фрагменти паспорта Голубенка були знайдені на місці вибуху. Правоохоронці також перевіряють його можливу причетність до вибуху, коли було ліквідовано генерала Фаніла Сарварова, а також аналізують зв'язок з іншими нерозкритими злочинами.

Голубенко закінчив школу та працював на місцевій фабриці. У соціальних мережах він згадував, що навчався в автотранспортному коледжі. Останній раз його бачили в Івановській області на вихідних.

Російське медіа «База» зв'язалась з рідними Голубенка, але вони його смерть не підтвердили. За словами родини імовірного підривника, молодик декілька днів тому поїхав в Іваново до лікарні, щоб там перевірити здоров'я. Після цього зв'язок з ним було втрачено.

Як повідомлялось, у ніч на 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані співробітники МВС РФ, які брали участь у війні проти України та причетні до катувань українських військовополонених.

Зазначається, що ліквідовані поліцейські раніше воювали проти України у складі окупаційних підрозділів РФ.

Також стало відомо, що ліквідований у Росії 24-річний лейтенант російської поліції Ілля Климанов, який брав участь у війні проти України та причетний до катувань українських військовополонених, був чемпіоном та призером Московської області з футболу.