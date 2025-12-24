Париж знову сколихнуло гучне пограбування: що викрадено цього разу

Прокуратура Парижа підтвердила, що загальна вартість викрадених коштовностей оцінюється в 160 тис. євро

У Парижі сталося зухвале пограбування кур'єрів ювелірних виробів, внаслідок якого зник сапфір вартістю 150 тис. євро. Про це повідомляє Le Figaro, пише «Главком».

Інцидент стався в понеділок, 21 грудня, вранці, поблизу ювелірного магазину в 10-му окрузі Парижа. Злочинець, ймовірно, мав точну інформацію про доставку коштовностей і чекав на кур'єрів, заховавшись за фургоном.

Коли двоє кур'єрів паркували свій автомобіль, зловмисник напав на них, погрожуючи пістолетом, а також вдарив одного з них кувалдою по скроні. Постраждалого було госпіталізовано з травмами, повідомили джерела у поліції.

Злочинець викрав п'ять мішків з ювелірними виробами та деяке золото, після чого зник на скутері T-MAX. Прокуратура Парижа підтвердила, що загальна вартість викрадених коштовностей оцінюється в 160 тис. євро, серед яких головною цінністю був сапфір вартістю 150 тис. євро.

Наразі ювелірні вироби не знайдені, і триває розслідування.

Варто зазначти, у неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею. Про інцидент повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті та підтвердила, що вона перебуває на місці події разом із поліцією та працівниками музею.

До слова, американський музейний злодій Майлз Коннор порадив злочинцям, які пограбували Лувр, повернути вкрадене в обмін на винагороду через кілька років.

Очікується, що Лувр вирішить проблеми безпеки до 2032 року після пограбування коштовностей. У звіті національного аудиторського управління, зазначено, що лише 39% музейних кімнат на 2024 рік були оснащені камерами відеоспостереження.