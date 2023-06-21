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Поблизу військової частини у Підмосков’ї впали кілька безпілотників (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поблизу військової частини у Підмосков’ї впали кілька безпілотників (фото)
Місце падіння безпілотника
фото з соцмереж

Руйнувань та постраждалих немає

Одразу кілька невідомих безпілотників упали у Підмосков’ї. Про це повідомляє Telegram-канал «База».

Зазначається, що близько 5-ї ранку 21 червня очевидці повідомили про вибух у небі неподалік села Лукіне. За попередніми даними, це був збитий безпілотник. Наразі на місці працюють оперативні служби.

«Інтерфакс» ж з посиланням на губернатора Андрія Воробйова повідомляє, що ще два безпілотники впали поблизу однієї з військових частин.

«Щодо безпілотників у Наро-Фомінському міському окрузі в селищі Калінінець. Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 та 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин внаслідок протидії військових», – написав він.

Руйнувань та постраждалих немає.

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Місце падіння безпілотника
фото з соцмереж

Нагадаємо, що вночі ворог атакував Україну дронами-камікадзе. Всі вони були знищені Повітряними силами.

До слова, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Теги: росія безпілотник

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