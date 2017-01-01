Податкове управління США домоглося видачі даних користувачів кріптопроекта Coinbase

Відзвітувати повинні ті, хто не надав інформацію про транзакції понад 20 тисяч доларів

Суд у Сан-Франциско зобов'язав кріптопроект Coinbase надати Податковому управлінню США дані тих, хто продавав, купував або здійснював транзакції на суму понад 20 тисяч доларів в період з 2013 по 2015 рік і не відзвітував про свої доходи. За даними The Verge, під цю вимогу потрапляють 14 355 користувачів проекту, які вчинили 8,9 мільйона транзакцій.



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Відзвітувати повинні ті, хто не надав інформацію про транзакції понад 20 тисяч доларів

Суд у Сан-Франциско зобов'язав кріптопроект Coinbase надати Податковому управлінню США дані тих, хто продавав, купував або здійснював транзакції на суму понад 20 тисяч доларів в період з 2013 по 2015 рік і не відзвітував про свої доходи. За даними The Verge, під цю вимогу потрапляють 14 355 користувачів проекту, які вчинили 8,9 мільйона транзакцій.

Проект повинен надати податковій службі ім'я, дату народження, адресу та ідентифікаційний номер платника податків, а також дані активності аккаунта і інформацію про інші облікові записи, з якими він пов'язаний, і на які переказував кошти.

Суддя Жаклін Скотт Корлі (Jacqueline Scott Corley) постановила, що вимоги Податкового управління не завищені. З 2013 по 2015 рік лише 800-900 користувачів повідомили в регулятор про свої доходи від криптовалюти, в той час як операції за цей час здійснили понад 14 тисяч.

Суд між Coinbase і Податковим управлінням США триває майже рік. У блозі проекту сказано, що він здобув «часткову» перемогу: уряд частково звузив вимоги, завдяки чому «вдалося зберегти від видачі дані більше 480 тисяч користувачів». До цього податкова служба просила надати дані всіх користувачів за вказаний період з 2013 по 2015 рік.

Податкове управління США розглядає біткоіни як майно, а не як валюту, у зв'язку з чим будь-які транзакції з біткоінами оподатковуються за принципом оподаткування власності. Це зобов'язує власників біткоінів повідомляти в Податкове управління про всі свої угоди.

Джерело: tjournal.ru