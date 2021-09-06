Росія нарощує ядерний потенціал. Генсек НАТО виступив із заявою

Єнс Столтенберг наголосив, що Росія продовжує ігнорувати та порушувати правила

НАТО має зберігати трансатлантичну єдність для збереження стратегічної стабільності та продовження політики контролю над озброєнням, із роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення та для подолання викликів у цій сфері, які виходять, зокрема, з агресивної поведінки Росії. Про це під час віртуального виступу на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєнням, із роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише «Укрінформ».

«Ми маємо тримати очі відкритими на виклики, що постають перед нами. Росія продовжує ігнорувати та порушувати правила. Вона підриває ключові угоди. Росія також модернізує спроможності подвійного призначення та ядерні спроможності, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети. Її гіперзвуковий планеруючий носій вже готовий до дії. Вона (Росія) випробувала нові балістичні ракети повітряного базування, а також крилаті ракети із ядерною енергетичною установкою», – сказав генеральний секретар НАТО.

Серед інших викликів у сфері контролю над ядерною зброєю він назвав швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю, збільшення ним кількості наявних ядерних боєголовок та вдосконалення систем їхньої доставки. Крім того, за словами керівника НАТО, Китай наразі будує велику кількість шахтних пускових установок, що може значно посилити ядерні спроможності цієї країни.

Є також інші міжнародні гравці, що розгортають ядерну зброю та створюють розвинуті ракетні системи, поширюють небезпечні технології. Як приклад Столтенберг навів Північну Корею та Іран, які відверто ігнорують або порушують глобальні правила.

«Все це відбувається без жодних обмежень або стримування, за умови повної нестачі прозорості… Тож світ швидко перетворюється на більш непередбачуваний, більш конкурентний та більш небезпечний. НАТО адаптується до цього мінливого світу», – додав керівник Альянсу.

До слова, Кулеба б’є на сполох: наміри РФ розмістити ядерну зброю в Криму – глобальна загроза.

Раніше повідомлялось, що Росія має намір розмістити в окупованому Криму ядерну зброю

Натомість віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив представникам СЩА, що Україна занепокоєна намірами Росії розмістити в Криму ядерну зброю.

Також генсек ООН закликав до повної ліквідації ядерної зброї у світі.