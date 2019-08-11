Поліція у Флориді запобігла масовій стрілянині в супермаркеті Walmart



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Арешт був проведений після того, як чоловік попередив у соцмережі про те, що скоро отримає назад свою штурмову гвинтівку AR-15, і порадив «не ходити у Walmart»

Aрест став частиною загальнонаціональної кампанії у США з реагування на погрози з боку білих расистів і після серії масових розстрілів у трьох містах

Поліція американського штату Флорида заарештувала 26-річного Річарда Клейтона, який погрожував вчинити стрілянину в магазині Walmart.

«Як здається, Клейтон вірив в ідеологію переваги білої раси, і він неодноразово залишав погрози у Facebook, використовуючи фейкові акаунти», - заявили в департаменті законодавчого нагляду штату, повідомляє американський телеканал АВС.

Арешт був проведений ще 9 серпня після того, як 6 серпня Клейтон попередив у соцмережі про те, що скоро отримає назад свою штурмову гвинтівку AR-15, і порадив «не ходити у Walmart на наступному тижні».

Aрест став частиною загальнонаціональної кампанії у США з реагування на погрози з боку білих расистів і після серії масових розстрілів у трьох містах.

Декілька днів тому в американському штаті Міссурі 20-річний Дмитро Андрейченко прийшов до супермаркету Walmart у бронежилеті та з гвинтівкою. Чоловік одразу ж здався охоронцям, а свій вчинок назвав «соціальним експериментом».

Нагадаємо, 3 серпня у місті Ель-Пасо в штаті Техас 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

Загальна кількість загиблих унаслідок інциденту - 22.

Також в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.

До слова, у липні у Сполучених Штатах відновили смертну кару.