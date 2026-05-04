Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки

Система продовольчих карток, яка діє на Кубі, опинилася на межі краху

Економічна криза на Кубі досягла критичної точки, зробивши державну систему субсидованих продуктів «la libreta» майже недієздатною. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Порожні полиці магазинів-бодег та стрімка інфляція ставлять під загрозу виживання мільйонів людей. Запроваджена Фіделем Кастро на початку 1960-х років, ця система десятиліттями гарантувала сім’ям повний кошик продуктів, проте сьогодні державні крамниці пропонують лише пил та порожні морозильні камери. У квітні мешканці Гавани змогли отримати за картками лише мізерну кількість рису, цукру та нуту. Навіть ті, хто пережив тяжкі 90-ті роки після розпаду СРСР, стверджують, що нинішня ситуація є набагато складнішою.

Куба імпортує до 80% продовольства, але в уряду просто закінчилися кошти для закупівель. Експерти пояснюють це невдалою валютною реформою 2021 року, неконтрольованим друком грошей та надмірними інвестиціями в туристичну галузь, яка не виправдовує очікувань. Ситуацію поглиблюють постійні перебої з електроенергією та американська енергетична блокада. В результаті ціни на вільному ринку стали недосяжними: при середній зарплаті у $16 коробка яєць може коштувати майже третину цієї суми. Люди змушені переходити на одноразове харчування, живучи, за їхніми словами, «самим лише повітрям та спогадами» про минулі часи, коли на столах була свинина та овочі.

Єдиним реальним порятунком для кубинців залишаються грошові перекази від родичів із-за кордону, які отримують близько 60% населення. Ті ж, хто не має такої підтримки, опиняються у безвиході, оскільки державної допомоги не вистачає навіть на щоденну норму хліба, якість якого постійно погіршується, а розмір зменшується. Криза настільки глибока, що навіть місцеві коміки іронізують над смертю продовольчої книжки, зазначаючи, що систему пора «ховати на цвинтарі». Ситуація на острові залишається критичною, оскільки держава поки не може запропонувати альтернативи субсидуванню, що зникає.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про «завершення» війни з Іраном, який він вважає розгромленим. Тепер в Білому домі розглядають потенційну можливість військової операції проти Куби.

Адміністрація Трампа активно тисне на кубинський режим за допомогою енергетичної блокади та розширених санкцій, водночас ведучи переговори з Гаваною. При цьому Вашингтон розглядає різні варіанти впливу на ситуацію на острові, включаючи жорсткіші заходи.

До слова, президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу.

Очільник Куби сказав, що вторгнення дорого обійдеться американцям, а також вплине на регіональну безпеку.