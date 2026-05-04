Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки
Так виглядає продовольча книжка на Кубі
фото: AP

Система продовольчих карток, яка діє на Кубі, опинилася на межі краху

Економічна криза на Кубі досягла критичної точки, зробивши державну систему субсидованих продуктів «la libreta» майже недієздатною. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Порожні полиці магазинів-бодег та стрімка інфляція ставлять під загрозу виживання мільйонів людей. Запроваджена Фіделем Кастро на початку 1960-х років, ця система десятиліттями гарантувала сім’ям повний кошик продуктів, проте сьогодні державні крамниці пропонують лише пил та порожні морозильні камери. У квітні мешканці Гавани змогли отримати за картками лише мізерну кількість рису, цукру та нуту. Навіть ті, хто пережив тяжкі 90-ті роки після розпаду СРСР, стверджують, що нинішня ситуація є набагато складнішою.

Куба імпортує до 80% продовольства, але в уряду просто закінчилися кошти для закупівель. Експерти пояснюють це невдалою валютною реформою 2021 року, неконтрольованим друком грошей та надмірними інвестиціями в туристичну галузь, яка не виправдовує очікувань. Ситуацію поглиблюють постійні перебої з електроенергією та американська енергетична блокада. В результаті ціни на вільному ринку стали недосяжними: при середній зарплаті у $16 коробка яєць може коштувати майже третину цієї суми. Люди змушені переходити на одноразове харчування, живучи, за їхніми словами, «самим лише повітрям та спогадами» про минулі часи, коли на столах була свинина та овочі.

Єдиним реальним порятунком для кубинців залишаються грошові перекази від родичів із-за кордону, які отримують близько 60% населення. Ті ж, хто не має такої підтримки, опиняються у безвиході, оскільки державної допомоги не вистачає навіть на щоденну норму хліба, якість якого постійно погіршується, а розмір зменшується. Криза настільки глибока, що навіть місцеві коміки іронізують над смертю продовольчої книжки, зазначаючи, що систему пора «ховати на цвинтарі». Ситуація на острові залишається критичною, оскільки держава поки не може запропонувати альтернативи субсидуванню, що зникає.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про «завершення» війни з Іраном, який він вважає розгромленим. Тепер в Білому домі розглядають потенційну можливість військової операції проти Куби. 

Адміністрація Трампа активно тисне на кубинський режим за допомогою енергетичної блокади та розширених санкцій, водночас ведучи переговори з Гаваною. При цьому Вашингтон розглядає різні варіанти впливу на ситуацію на острові, включаючи жорсткіші заходи.

До слова, президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу. 

Очільник Куби сказав, що вторгнення дорого обійдеться американцям, а також вплине на регіональну безпеку.

Теги: криза продукти Куба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найдешевшими є нефасовані яйця. На фото – ціни в «Екомаркеті»
Почали дешевшати: скільки коштують яйця у супермаркетах Києва
1 травня, 18:12
Чи можуть ціни зрости реально?
Україна – не Китай. Чому ми заробимо, а не програємо на перській блокаді
26 квiтня, 17:45
Російська влада продовжує ховати реальну картину зниження доходів росіян
Кредити замість зарплат: росіяни стрімко біднішають
19 квiтня, 23:33
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 18-19 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
18 квiтня, 07:01
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
18 квiтня, 06:01
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
18 квiтня, 03:59
Політик заявив, що Куба готова боротися у разі вторгнення США
«Якщо потрібно буде померти, ми помремо». Президент Куби відповів на погрози Трампа
13 квiтня, 08:29
У «соціальних наметах» товари продають за цінами, на 10% або навіть на 50% нижчими порівняно з цінами інших суб’єктів господарювання
«Соціальні намети» на продуктових ярмарках у Києві: що там можна купити
10 квiтня, 11:11
Отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
5 квiтня, 19:37

Соціум

Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки
Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки
Daily Mail: Війна в Ірані паралізувала один із найпопулярніших курортів світу
Daily Mail: Війна в Ірані паралізувала один із найпопулярніших курортів світу
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
Москва опинилася під атакою безпілотників
Москва опинилася під атакою безпілотників
У Фінляндію залетів невідомий безпілотник. Прем’єр-міністр країни звернувся до Зеленського
У Фінляндію залетів невідомий безпілотник. Прем’єр-міністр країни звернувся до Зеленського
В Австрії вибух воєнної реліквії часів Другої світової війни поранив п’ятьох дітей
В Австрії вибух воєнної реліквії часів Другої світової війни поранив п’ятьох дітей

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua