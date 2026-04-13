«Якщо потрібно буде померти, ми помремо». Президент Куби відповів на погрози Трампа

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
«Якщо потрібно буде померти, ми помремо». Президент Куби відповів на погрози Трампа
Політик заявив, що Куба готова боротися у разі вторгнення США
фото: AP

Мігель Діас-Канель заявив, що не боїться погроз Дональда Трампа про захоплення його країни

Президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Президент Кубини Мігель Діас-Канель заявив, що у США немає поважних причин для здійснення військового нападу на острів. Очільник Куби сказав, що вторгнення дорого обійдеться американцям, а також вплине на регіональну безпеку.

«Якщо прийде час, я не думаю, що знайдеться виправдання для Сполучених Штатів з військовою агресією проти Куби, або у разі, якщо США забажають провести хірургічну операцію з викрадення президента. Якщо це станеться, будуть бої, і буде боротьба, і ми будемо захищати себе, та якщо нам потрібно буде померти, ми помремо, тому що, як говорить наш національний гімн, «Померти для батьківщини – це жити», – каже він.

Діас-Канель звинуватив уряд США у здійсненні «ворожої політики» проти Куби. Він зазначив, що його країна зацікавлена в тому, щоб вести діалог і обговорювати будь-яку тему без умов, «без вимог змін нашої політичної системи, оскільки ми не вимагаємо змін від американської системи, щодо якої у нас є ряд сумнівів».

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявляв, що 94-річний Рауль Кастро бере безпосередню участь у формуванні стратегії діалогу зі Сполученими Штатами. Рауль Кастро залишається найвпливовішою фігурою на острові та курує процес переговорів, які наразі перебувають на ранній стадії. Діас-Канель наголосив на єдності кубинського керівництва, спростовуючи чутки про розбіжності всередині Комуністичної партії щодо того, як реагувати на безпрецедентний тиск з боку Вашингтона.

«Якщо потрібно буде померти, ми помремо». Президент Куби відповів на погрози Трампа
«Якщо потрібно буде померти, ми помремо». Президент Куби відповів на погрози Трампа
Морська блокада Ірану. Reuters пояснив, чому план США може провалитися
Морська блокада Ірану. Reuters пояснив, чому план США може провалитися
«Приведений у найвищу бойову готовність». ЦАХАЛ готовий відновити удари по Ірану – ЗМІ
«Приведений у найвищу бойову готовність». ЦАХАЛ готовий відновити удари по Ірану – ЗМІ
Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном «добре тримається»
Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном «добре тримається»
«Перемога з гірким присмаком». Politico пояснило, як прихід Мадяра до влади вплине на Україну
«Перемога з гірким присмаком». Politico пояснило, як прихід Мадяра до влади вплине на Україну
Польща розпочала будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю
Польща розпочала будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

