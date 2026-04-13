«Якщо потрібно буде померти, ми помремо». Президент Куби відповів на погрози Трампа

Мігель Діас-Канель заявив, що не боїться погроз Дональда Трампа про захоплення його країни

Президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Президент Кубини Мігель Діас-Канель заявив, що у США немає поважних причин для здійснення військового нападу на острів. Очільник Куби сказав, що вторгнення дорого обійдеться американцям, а також вплине на регіональну безпеку.

«Якщо прийде час, я не думаю, що знайдеться виправдання для Сполучених Штатів з військовою агресією проти Куби, або у разі, якщо США забажають провести хірургічну операцію з викрадення президента. Якщо це станеться, будуть бої, і буде боротьба, і ми будемо захищати себе, та якщо нам потрібно буде померти, ми помремо, тому що, як говорить наш національний гімн, «Померти для батьківщини – це жити», – каже він.

Діас-Канель звинуватив уряд США у здійсненні «ворожої політики» проти Куби. Він зазначив, що його країна зацікавлена в тому, щоб вести діалог і обговорювати будь-яку тему без умов, «без вимог змін нашої політичної системи, оскільки ми не вимагаємо змін від американської системи, щодо якої у нас є ряд сумнівів».

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявляв, що 94-річний Рауль Кастро бере безпосередню участь у формуванні стратегії діалогу зі Сполученими Штатами. Рауль Кастро залишається найвпливовішою фігурою на острові та курує процес переговорів, які наразі перебувають на ранній стадії. Діас-Канель наголосив на єдності кубинського керівництва, спростовуючи чутки про розбіжності всередині Комуністичної партії щодо того, як реагувати на безпрецедентний тиск з боку Вашингтона.