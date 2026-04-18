Трамп анонсував «новий світанок» для Куби

Дональд Трамп: «Ми допоможемо їм з Кубою. У нас багато чудових кубинських американців».

Під час виступу на заході Turning Point USA у Фініксі Дональд Трамп пообіцяв кардинальні зміни в політиці щодо Куби, заявивши, що оновлення для цієї країни настане вже найближчим часом. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS news.

Президент США запевнив прихильників, що Сполучені Штати нададуть необхідну допомогу у вирішенні кубинського питання. Окремо він відзначив роль кубинської діаспори в Америці, назвавши кубинських американців чудовими людьми, та висловив переконання, що в залі присутні представники цієї громади, які підтримують його ініціативи.

Тези про «новий світанок» викликали активне схвалення серед учасників мітингу в штаті Аризона.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення дій, пов’язаних з Іраном, Вашингтон може повернутися до питання Куби. За його словами, ситуація навколо острова потребує окремого розгляду.

Трамп додав, що це питання не зняте з порядку денного, однак його розгляд відклали до завершення поточних кроків щодо Ірану.

Повідомлялося, що президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявляв, що 94-річний Рауль Кастро бере безпосередню участь у формуванні стратегії діалогу зі Сполученими Штатами. Рауль Кастро залишається найвпливовішою фігурою на острові та курує процес переговорів, які наразі перебувають на ранній стадії. Діас-Канель наголосив на єдності кубинського керівництва, спростовуючи чутки про розбіжності всередині Комуністичної партії щодо того, як реагувати на безпрецедентний тиск з боку Вашингтона.