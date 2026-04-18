Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп анонсував «новий світанок» для Куби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп: «Ми допоможемо їм з Кубою. У нас багато чудових кубинських американців».

Під час виступу на заході Turning Point USA у Фініксі Дональд Трамп пообіцяв кардинальні зміни в політиці щодо Куби, заявивши, що оновлення для цієї країни настане вже найближчим часом. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS news.

Президент США запевнив прихильників, що Сполучені Штати нададуть необхідну допомогу у вирішенні кубинського питання. Окремо він відзначив роль кубинської діаспори в Америці, назвавши кубинських американців чудовими людьми, та висловив переконання, що в залі присутні представники цієї громади, які підтримують його ініціативи.

Тези про «новий світанок» викликали активне схвалення серед учасників мітингу в штаті Аризона.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення дій, пов’язаних з Іраном, Вашингтон може повернутися до питання Куби. За його словами, ситуація навколо острова потребує окремого розгляду. 

Трамп додав, що це питання не зняте з порядку денного, однак його розгляд відклали до завершення поточних кроків щодо Ірану. 

Повідомлялося, що президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявляв, що 94-річний Рауль Кастро бере безпосередню участь у формуванні стратегії діалогу зі Сполученими Штатами. Рауль Кастро залишається найвпливовішою фігурою на острові та курує процес переговорів, які наразі перебувають на ранній стадії. Діас-Канель наголосив на єдності кубинського керівництва, спростовуючи чутки про розбіжності всередині Комуністичної партії щодо того, як реагувати на безпрецедентний тиск з боку Вашингтона.

Теги: Дональд Трамп Куба США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
Іран закриє Ормузьку протоку, якщо США не знімуть блокаду
Іран закриє Ормузьку протоку, якщо США не знімуть блокаду
Bloomberg: Петер Мадяр готує масштабний демонтаж «системи Орбана» в Угорщині
Bloomberg: Петер Мадяр готує масштабний демонтаж «системи Орбана» в Угорщині
Трамп проголошує тріумф над Іраном, але ситуація в реальності інша. Аналіз The Guardian
Трамп проголошує тріумф над Іраном, але ситуація в реальності інша. Аналіз The Guardian
Іран звинуватив Трампа у поширенні неправди про ядерні поступки
Іран звинуватив Трампа у поширенні неправди про ядерні поступки
AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану
AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua