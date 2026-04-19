Кредити замість зарплат: росіяни стрімко біднішають

Російська влада продовжує ховати реальну картину зниження доходів росіян
Росіяни біднішають

Попит росіян на кредити готівкою на будь-які цілі сильно виріс у березні. Вперше в історії РФ щомісячний обсяг кредитів готівкою, який було видано банками у РФ, дійшов майже до 1 трлн рублів. На цьому фоні різко зросли прибутки ломбардів, які тепер стали вимірюватись сотнями мільярдів рублів.

Обидва фактори вказують на збідніння росіян, оскільки ринок кредитів готівкою і ринок ломбардних кредитів – це як раз послуги для бідних. Російська влада продовжує ховати реальну картину зниження доходів росіян, але з початку року на доходи населення стала сильно впливати криза неплатежів, які захлеснули не тільки бюджетний сектор та ВПК РФ, але і навіть нафтові компанії.

Масові затримки в виплаті зарплат збурили попит на швидкі кредити, а оскільки цей сегмент є найдорожчим у РФ, то ситуація з доходами населення вже до кінця другого кварталу має ще сильніше погіршитись, бо частина майбутніх доходів росіян піде на погашення відсотків за кредитами.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Раніше такі вантажі постачалися переважно до Китаю
Російський СПГ під санкціями вперше прямує до Індії
16 квiтня, 05:35
Іран та США домовилися про двотижневе умовне припинення вогню
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
10 квiтня, 07:27
CNN: Іран тримає світову економіку в заручниках
CNN: Іран тримає світову економіку в заручниках
9 квiтня, 01:45
Росії існувала чітка система тарифів на релігійні послуги для бізнесу
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
8 квiтня, 12:25
Раніше рахунки «Салават Юлаєва» податкова блокувала у лютому 2026 року
Податкова служба РФ через борги заблокувала рахунки титулованого хокейного клубу
7 квiтня, 12:13
Кремль поставив під сумнів ідею великоднього перемир’я
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
31 березня, 14:40
Президент Ірану зробив заяву про роль Путіна у війні зі США
Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»
26 березня, 21:19
Угорський розлом. Як спецслужби Російської Федерації намагаються вирвати перемогу у Петера Мадяра
Як Москва хотіла перекроїти вибори в Угорщині
23 березня, 09:33
Атака на Бровари, заява Трампа: головне за ніч
Атака на Бровари, заява Трампа: головне за ніч
22 березня, 05:17

Дефіцит бюджету Росії виходить з-під контролю
Дефіцит бюджету Росії виходить з-під контролю
Нафтогазовий обвал РФ: Україна добиває бюджет Путіна
Нафтогазовий обвал РФ: Україна добиває бюджет Путіна
Росія входить у режим економічної кризи
Росія входить у режим економічної кризи
Високі ціни на нафту не допоможуть економіці Росії. І ось чому
Високі ціни на нафту не допоможуть економіці Росії. І ось чому
Пом'якшення санкцій для РФ: які наслідки це може мати
Пом'якшення санкцій для РФ: які наслідки це може мати

Новини

Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Вчора, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Вчора, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Вчора, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 15:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
