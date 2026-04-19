Кредити замість зарплат: росіяни стрімко біднішають

Росіяни біднішають

Попит росіян на кредити готівкою на будь-які цілі сильно виріс у березні. Вперше в історії РФ щомісячний обсяг кредитів готівкою, який було видано банками у РФ, дійшов майже до 1 трлн рублів. На цьому фоні різко зросли прибутки ломбардів, які тепер стали вимірюватись сотнями мільярдів рублів.

Обидва фактори вказують на збідніння росіян, оскільки ринок кредитів готівкою і ринок ломбардних кредитів – це як раз послуги для бідних. Російська влада продовжує ховати реальну картину зниження доходів росіян, але з початку року на доходи населення стала сильно впливати криза неплатежів, які захлеснули не тільки бюджетний сектор та ВПК РФ, але і навіть нафтові компанії.

Масові затримки в виплаті зарплат збурили попит на швидкі кредити, а оскільки цей сегмент є найдорожчим у РФ, то ситуація з доходами населення вже до кінця другого кварталу має ще сильніше погіршитись, бо частина майбутніх доходів росіян піде на погашення відсотків за кредитами.