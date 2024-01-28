«Снігові пончики»: полярники показали рідкісне явище

Явище є досить рідкісним, бо для утворення снігових звитків потрібна низка погодних умов

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» показали рідкісне явище – кількашарові згортки снігу з порожнечею всередині. Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

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«А ви колись бачили сувої зі снігу? Їх також називають снігові рулони, пончики або ж сніжки вітру», – йдеться у дописі.

Снігові пончики – це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча.

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Вони можуть бути як зовсім невеликими – від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними – діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі.

Зазначається, що таке явище є досить рідкісним, зокрема і для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише там.

Рідкість явища пов'язана з тим, що для утворення снігових звитків потрібна низка погодних умов: два різні шари снігу (підмерзлий або вкритий льодовою кіркою і свіжий, пухкий), температура, близька до точки танення льоду, специфічний вітер і схил.

«Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш. Оскільки в середині згортка сніг свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір», – пояснили в Національному антарктичному науковому центрі.

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Нагадаємо, біля української станції «Академік Вернадський» народилися пташенята домініканських мартинів і полярних крячків.

Раніше стало відомо, що неподалік станції «Академік Вернадський» з'явилися пташенята субантарктичних пінгвінів.

До слова, українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді показали, як пінгвіни влаштували «гойдалку» на невеликій крижині.