«Снігові пончики»: полярники показали рідкісне явище
Явище є досить рідкісним, бо для утворення снігових звитків потрібна низка погодних умов
Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» показали рідкісне явище – кількашарові згортки снігу з порожнечею всередині. Про це пише Національний антарктичний науковий центр.
«А ви колись бачили сувої зі снігу? Їх також називають снігові рулони, пончики або ж сніжки вітру», – йдеться у дописі.
Снігові пончики – це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча.
Вони можуть бути як зовсім невеликими – від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними – діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі.
Зазначається, що таке явище є досить рідкісним, зокрема і для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише там.
Рідкість явища пов'язана з тим, що для утворення снігових звитків потрібна низка погодних умов: два різні шари снігу (підмерзлий або вкритий льодовою кіркою і свіжий, пухкий), температура, близька до точки танення льоду, специфічний вітер і схил.
«Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш. Оскільки в середині згортка сніг свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір», – пояснили в Національному антарктичному науковому центрі.
Нагадаємо, біля української станції «Академік Вернадський» народилися пташенята домініканських мартинів і полярних крячків.
Раніше стало відомо, що неподалік станції «Академік Вернадський» з'явилися пташенята субантарктичних пінгвінів.
До слова, українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді показали, як пінгвіни влаштували «гойдалку» на невеликій крижині.
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