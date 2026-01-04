Головна Світ Соціум
Bloomberg: Група активістів взяла на себе відповідальність за блекаут в Берліні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Bloomberg: Група активістів взяла на себе відповідальність за блекаут в Берліні
Перехожі на темних вулицях Німеччини
фото: AP

Блекаут у Німеччині стався на тлі морозів та снігопаду

Ультраліва організація Volcano Group заявила про причетність до підпалу, який спричинив масове знеструмлення на південному заході Берліна. Внаслідок диверсії, що сталася в суботу, без світла залишилися 50 тис. осель та близько 2000 компаній. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

У листі, опублікованому на ресурсі Nachrichten aus Leipzig, активісти назвали своєю ціллю індустрію викопного палива. Вони вибачилися перед незаможними містянами, але висловили байдужість до долі власників елітних вілл, які постраждали від відключень.

Очільниця МВС Берліна Іріс Шпрангер підтвердила справжність листа, назвавши напад нелюдським. Мер міста Кай Вегнер наголосив на загрозі життю пацієнтів у лікарнях та людей похилого віку.

Блекаут стався на тлі морозів та снігопаду. Окрім світла, у районах зникли опалення та мобільний зв'язок. Лікарні та будинки престарілих змушені евакуювати людей, а магазини припинили роботу.

Бізнес-спільнота UVB прогнозує мільйонні втрати для підприємств. Оператор Stromnetz Berlin зміг частково повернути енергію кільком тисячам споживачів, проте повне відновлення може затягнутися до 8 січня. Наразі без електрики залишаються 38 000 домогосподарств.

Volcano Group відома своїми диверсіями з 2011 року. Найгучнішою акцією групи до цього був підпал у березні 2024 року, який паралізував роботу заводу Tesla поблизу німецької столиці.

Нагадаємо, у південно-західній частині Берліна сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла опинилися 45 тис. домогосподарств та 2200 підприємств. 

Очікується, що електропостачання всіх споживачів буде відновлено лише 8 січня вдень, заявила компанія Stromnetz Berlin. Причина затримки – складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал «Тельтов».

Раніше в Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) масштабне відключення електроенергії призвело до знеструмлення 130 тис. будинків та підприємств.

Крім того, в листопаді близько 170 тисяч домогосподарств у Парижі та передмістях залишилися без електрики через аварію на підстанції. Збої торкнулися метро, світлофорів і вуличного освітлення. 

