На заводі «Енергія» у Єльці після влучань дронів спалахнула пожежа

Продукцію заводу використовують для авіації та флоту

У неділю, 4 січня, безпілотники атакували завод «Енергія» у Єльці Липецької області, після атаки там спалахнула пожежа. Як інформує «Главком», про це повідомили російські телеграм-канали.

Відомо, що ввечері 4 січня у Єльці пролунали вибухи на тлі атаки БпЛА. Біля цехів АТ «Енергія» мешканці помітили стовпи диму. Влучання по території заводу підтвердив OSINT-аналіз каналу Astra.

👀Невідомі дрони атакували завод «Енергія» в Єльці Липецької області РФ, підприємство палає, – місцеві пабліки



Зазначається, що продукція заводу використовується, зокрема, в оборонній промисловості РФ, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі.… pic.twitter.com/7bSsZRn13K — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 4, 2026

Завод спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукцію широко використовують у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс. Російські телеграм-канали пишуть, що підприємство стабільно утримує провідні позиції щодо розробки та виробництва хімічних джерел струму на вітчизняному та зовнішніх ринках.

Раніше, уночі 2 січня, безпілотники вдарили по Самарській області РФ. Під ударом ймовірно опинилися два нафтопереробних заводи.

Нагадаємо, Росія могла втратити трильйони доларів через заниження цін на російську нафту та нафтопродукти.

До слова, у ніч на 1 січня у Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури. Після атаки безпілотників продовжували горіти нафтобаза в місті Людиново Калузької області, а також Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Водночас повідомляється про серйозні пошкодження на Ільському НПЗ, який є одним із середніх за потужністю нафтопереробних заводів РФ. Підприємство має проєктну потужність близько 3 млн тонн нафти на рік та виробляє дизельне пальне, бензини, мазут, скраплений газ та інші нафтопродукти. Завод забезпечує ринок Південного федерального округу та бере участь в експортних постачаннях через порти Новоросійськ і Тамань.