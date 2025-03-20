Чи є Трамп – ворогом континенту? Жителі країн ЄС взяли участь в опитуванні

Раніше Трамп називав ЄС «одним з найбільш ворожих податкових і тарифних органів у світі»

63% респондентів кажуть, що обрання Трампа «робить світ менш безпечним»

Більше половини європейців з восьми найбільших держав Європейського Союзу, а також з Данії вважають президента США Дональда Трампа «ворогом Європи». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico, опитування провели на замовлення французького журналу Le Grand Continent і Cluster 17.

В опитуванні, спрямованому на вимірювання ставлення європейських громадян щодо трансатлантичних відносин і питань безпеки, 51% респондентів назвали Трампа ворогом ЄС.

63% респондентів кажуть, що обрання Трампа «робить світ менш безпечним».

Лише 13% опитаних європейців вважають, що президент США «поважає демократичні принципи», тоді як 43% кажуть, що він «має авторитарні тенденції», а 39% – що він «діє як диктатор».

В опитаних восьми країнах майже вісім з 10 респондентів вважають, що раднику Трампа Ілону Маску не можна довіряти, а майже половина респондентів у Бельгії, Данії та Франції стверджують, що європейці повинні бойкотувати електромобілі Tesla.

Лише десята частина респондентів вважає, що ЄС може покладатися на Америку Трампа у забезпеченні своєї безпеки та оборони, тоді як 70% стверджують, що ЄС повинен покладатися винятково на власні сили.

Опитування охопило Францію, Бельгію, Італію, Німеччину, Іспанію, Данію, Нідерланди, Польщу та Румунію. Воно тривало з 11 по 14 березня та охопило 10 тис. людей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Дональд Трамп зробив цю заяву під час засідання уряду в середу, 26 лютого. Він наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені деталі нового митного плану щодо ЄС.

Також Трамп заявив, що запровадить 200% мита на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі.

Трамп заявив, що Європейський Союз – «один з найбільш ворожих і неправомірних податкових і тарифних органів у світі, який був сформований з єдиною метою: отримати вигоду від США, щойно запровадив огидні 50% мита на віскі».