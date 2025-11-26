Путін переконав Трампа не постачати Україні ракети Tomahawk – WSJ

Розмова з російським диктатором змінила рішення Трампа про військову допомогу Києву

Розмова з російським диктатором Володимиром Путіним стала ключовою причиною того, що американський лідер Дональд Трамп відмовився від планів постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомив неназваний американський чиновник газеті The Wall Street Journal.

«Незважаючи на те, що раніше Трамп висловлював занепокоєння з приводу скорочення американського арсеналу ракет, розмова з Путіним переконала його не підтримувати передачу Tomahawk Україні» – зазначило джерело.

Рішення Трампа відхилити відправку ракет Tomahawk відбулося після його розмови з Путіним, яка пройшла напередодні візиту до США президента України Володимира Зеленського. Пентагон раніше надавав відповідний дозвіл на їхню передачу країнам НАТО для подальшої відправки в Україну. Після переговорів Зеленський не став відповідати на запитання про постачання ракет, зазначивши лише: «Сполучені Штати не хочуть ескалації». Трамп невдовзі після цього публічно відкинув відправку Tomahawk.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде роботу зі Сполученими Штатами, американським лідером Дональдом Трампом та виробниками щодо постачання ракет Tomahawk. Президент наголосив, що росіяни бояться дві речі – санкції та ракети Tomahawk.

До слова, республіканці в Конгресі, які вважають Україну оплотом проти російської агресії, відкрито критикують команду президента Дональда Трампа. На їхню думку, її підхід фактично зводиться до заспокоєння Кремля заради швидкого завершення війни.