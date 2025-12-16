Головна Світ Політика
search button user button menu button

Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
Трамп та Зеленський під час зустрічі у Білому домі біля карти України з позначеними окупованими територіями
фото: Білий дім

Військові експерти будуть займатись детальним аналізом карт

Україна та США готуються до нового раунду переговорів у рамках підготовки мирної угоди, що можуть відбутися вже цими вихідними. За повідомленням Axios, переговори, ймовірно, пройдуть у Маямі. До них залучать військових, пише «Главком».

До переговорів залучені робочі групи, до складу яких увійдуть військові експерти, що займуться детальним аналізом карт та інших стратегічних аспектів, пов'язаних із мирним процесом.

Як повідомлялось, американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена «вільна економічна зона». Для цього українські війська повинні вийти з контрольованої Україною території. 

Австрійський політик і експерт з Росії Герхард Манготт висловив сумніви щодо ідеї створення в Донбасі демілітаризованої економічної зони в рамках плану США з завершення війни. У своєму інтерв'ю DW він підкреслив, що багато аспектів цього проекту залишаються неясними.

«Як така особлива економічна зона повинна юридично функціонувати – за українським правом чи за російським? Хто там буде працювати – тільки міжнародні компанії чи українські і російські? Це питання, на яке не має відповіді», – зауважив Манготт.

За повідомленням The Times, малоймовірно, що Кремль справді припинить вторгнення, навіть якщо Україна поступиться Донбасом. Аналітик наголошує, що для РФ мирні плани США – не просто можливість реального врегулювання, але й шанс створити та використати розкол в Україні, аби продовжити наступ й зміцнити позиції на переговорах ще більше. 

Читайте також:

Теги: військові переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Пентагон можуть чекати обмеження
Кількість американських військ у Європі. США розробили новий законопроєкт
8 грудня, 10:27
Марко Рубіо (у центрі) та Стів Віткофф (другий ліворуч) під час зустрічі з українською делегацією в Женеві, 23 листопада 2025 року
Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з делегацією України у Флориді – Reuters
29 листопада, 22:07
Пєсков зробив заяву про переговори
США передали РФ мирний план, узгоджений з Україною
28 листопада, 10:59
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
27 листопада, 03:57
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
26 листопада, 14:40
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
25 листопада, 05:36
Описуючи своє тривале лікування, Шлоссберг критикувала політику кузена Роберта Ф. Кеннеді-молодшого як міністра охорони здоров'я
Трагедія в родині Кеннеді: онука експрезидента у критичному стані
24 листопада, 06:22
Марко Рубіо зауважив, що, як і будь-яка фінальна угода, ця має бути схвалена президентами
Рубіо: Трамп задоволений тим, як пройшли переговори США та України
23 листопада, 22:26
Буданов висловив сподівання, що наміри президента США справді можуть призвести до результату
Буданов назвав людину, без якої війна в Україні не завершиться
20 листопада, 05:32

Політика

Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли
Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли
Лідери США та Європи погодили план гарантій безпеки Україні: повний текст
Лідери США та Європи погодили план гарантій безпеки Україні: повний текст
Трамп зробив заяву про окуповані території України
Трамп зробив заяву про окуповані території України
ЗМІ: переговори щодо мирного плану Трампа продовжаться у США
ЗМІ: переговори щодо мирного плану Трампа продовжаться у США

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua