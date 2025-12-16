Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові

Трамп та Зеленський під час зустрічі у Білому домі біля карти України з позначеними окупованими територіями

Військові експерти будуть займатись детальним аналізом карт

Україна та США готуються до нового раунду переговорів у рамках підготовки мирної угоди, що можуть відбутися вже цими вихідними. За повідомленням Axios, переговори, ймовірно, пройдуть у Маямі. До них залучать військових, пише «Главком».

До переговорів залучені робочі групи, до складу яких увійдуть військові експерти, що займуться детальним аналізом карт та інших стратегічних аспектів, пов'язаних із мирним процесом.

Як повідомлялось, американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена «вільна економічна зона». Для цього українські війська повинні вийти з контрольованої Україною території.

Австрійський політик і експерт з Росії Герхард Манготт висловив сумніви щодо ідеї створення в Донбасі демілітаризованої економічної зони в рамках плану США з завершення війни. У своєму інтерв'ю DW він підкреслив, що багато аспектів цього проекту залишаються неясними.

«Як така особлива економічна зона повинна юридично функціонувати – за українським правом чи за російським? Хто там буде працювати – тільки міжнародні компанії чи українські і російські? Це питання, на яке не має відповіді», – зауважив Манготт.

За повідомленням The Times, малоймовірно, що Кремль справді припинить вторгнення, навіть якщо Україна поступиться Донбасом. Аналітик наголошує, що для РФ мирні плани США – не просто можливість реального врегулювання, але й шанс створити та використати розкол в Україні, аби продовжити наступ й зміцнити позиції на переговорах ще більше.