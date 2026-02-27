Головна Світ Соціум
Ростуть у золотій клітці. Російські ЗМІ оприлюднили нові деталі про синів Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ростуть у золотій клітці. Російські ЗМІ оприлюднили нові деталі про синів Путіна
Старший син диктатора Іван народився у Швейцарії, молодший – через три роки у Москві
скриншот з відео «Навальный Live»

За даними журналістів, у глави Кремля є двоє синів від Аліни Кабаєвої, які повністю ізольовані від зовнішнього світу

Російський диктатор Володимир Путін має двох синів – Івана і Володимира, існування яких ретельно засекречено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування YouTube-каналу, створеного соратниками нині покійного російського опозиціонера Олексія Навального, «Навальный Live».

Як з'ясували журналісти, у глави Кремля є два сини від Аліни Кабаєвої, які живуть у повній ізоляції від зовнішнього світу. За документами Іван і Володимир Спірідонови. Прізвище, судячи з усього, обрано на честь по батькові діда Путіна.

Старший Іван народився у Швейцарії, молодший – через три роки вже в Москві. Якщо їхня мати періодично з'являється на публіці, хоч і дуже рідко, то синів Путіна ніхто ніколи не бачив.

Розслідувачі кажуть, що аби влаштуватися працювати в сім'ю та доглядати за Іваном і Володимиром, потрібно пройти двотижневий карантин і повне медичне обстеження. А ще фактично дати згоду на повну ізоляцію без контактів із зовнішнім світом.

«Будь-який їхній каприз виконується, а всі резиденції, в яких вони живуть, вони сприймають як особисте володіння. Іван і Володимир дуже рідко бачать своїх батьків, але постійно оточені охороною, гувернерами та іншим персоналом», – йдеться в матеріалі.

Серед охоронців синів – особистий ад'ютант Путіна Віталій Кеменов. Постійно вони проживають у резиденції на Валдаї. Персонал для зведених братів наймає компанія, яка належить одній із дочок Путіна. Інших дітей у резиденціях на Валдаї.

«Соціалізація синів Путіна проходить через спілкування з прислугою... Старший син Путіна Іван уже п'є і їсть тільки з власного посуду. Напевно, як і в батька, у нього є улюблений кухоль», – заявляють розслідувачі і зазначають, що за дітьми постійно слідує похідна лабораторія, яка перевіряє усю їжу.

За словами журналістів, в Івана та Володимира є по машині з водієм. Крім основного будинку, на президентській ділянці є також будинок для занять, спа-центр і хокейний майданчик. Там Іван часом грає зі своїм батьком. Виховують їх по-армійськи: о 09:00 вони вже снідають, роблять уроки до обіду, а після денного сну – займаються спортом. Вони вивчають англійську та німецьку і граються зі своїми поні, кроликами та сенбернаром.

Іноді діти подорожують. Вони їздили до Сочі, до Санкт-Петербурга, до Новоогарьова і в тимчасово окупований Крим. Щоб переміщатися, сім'я використовує одну з десяти яхт, також у них є бронепоїзд, шість літаків і дев'ять вертольотів.

«Усі знають, хто діти Обами і Трампа, а їхня публічність навіть вища, ніж самого Путіна. Що стосується синів самого диктатора, вони і зовсім ростуть у золотій клітці, ізольовані від світу простих росіян», – йдеться в матеріалі.

До слова, існування двох синів Путіна підтвердила людина, яка працює в одній із резиденцій диктатора.

