  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський вимагає припинити називати Україну корумпованою країною

    • Розсилка
    <p>Подивіться на нашу команду &ndash; там є різні люди. Що ми вкрали? &ndash; Зеленський</p> - Зеленський вимагає припинити називати Україну корумпованою країною

    Подивіться на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? – Зеленський

    Зеленський наголосив, що влада намагається змінити імідж України

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які згадування про Україну, як про корумповану державу, є безпідставними та не відповідають дійсності. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

    За словами глави держави, наразі в Україні триває боротьба з проявами корупції, яка процвітала протягом минулих років. У результаті чого держава більше не є корумпованою, а будь-які звинувачення стосовно хабарництва та обкрадання – неправдиві.

    «Коли я зустрічався з Президентом США Дональдом Трампом, він зазначав, що у попередні роки наша країна була корумпованою. І я сказав йому, що ми боремося з корупцією щодня. Але, будь ласка, припиніть говорити, що Україна є корумпованою країною. Тому що відсьогодні це вже неправда», – заявив Володимир Зеленський на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки.

    Також Президент наголосив, що сьогодні чинна влада намагається змінити негативний імідж України, яка раніше мала статус корумпованої країни.

    «Подивіться на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? Всі гроші, які я маю, я заробив своїм талантом. І у нас тепер нова команда, і ніхто з нас нічого не вкрав в уряду, у платників податків. Ми сплачували податки», – додав глава держави.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. В рамках візиту президент проведе низку міжнародних зустрічей.

    Як повідомлялося, Зеленський зустрінеться з главою МВФ і генсеком НАТО.

    податки держава Володимир Зеленський корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ