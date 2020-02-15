Зеленський вимагає припинити називати Україну корумпованою країною



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Подивіться на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? – Зеленський

Зеленський наголосив, що влада намагається змінити імідж України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які згадування про Україну, як про корумповану державу, є безпідставними та не відповідають дійсності. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

За словами глави держави, наразі в Україні триває боротьба з проявами корупції, яка процвітала протягом минулих років. У результаті чого держава більше не є корумпованою, а будь-які звинувачення стосовно хабарництва та обкрадання – неправдиві.

«Коли я зустрічався з Президентом США Дональдом Трампом, він зазначав, що у попередні роки наша країна була корумпованою. І я сказав йому, що ми боремося з корупцією щодня. Але, будь ласка, припиніть говорити, що Україна є корумпованою країною. Тому що відсьогодні це вже неправда», – заявив Володимир Зеленський на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки.

Також Президент наголосив, що сьогодні чинна влада намагається змінити негативний імідж України, яка раніше мала статус корумпованої країни.

«Подивіться на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? Всі гроші, які я маю, я заробив своїм талантом. І у нас тепер нова команда, і ніхто з нас нічого не вкрав в уряду, у платників податків. Ми сплачували податки», – додав глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. В рамках візиту президент проведе низку міжнародних зустрічей.

Як повідомлялося, Зеленський зустрінеться з главою МВФ і генсеком НАТО.