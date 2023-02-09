Польща закриває один із пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Дії країни обумовлені знаком протесту проти засудження в Білорусі відомого білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута

Від завтра, 10 лютого, Польща в односторонньому порядку закриває один із найбільших пунктів пропуску «Бобровнікі», що на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter.

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Такі дії країни обумовлені знаком протесту проти засудження в Білорусі до восьмирічного терміну ув’язнення відомого білоруського журналіста польського походження, члена Спілки поляків Анджея Почобута, йдеться у повідомленні на сайті польського уряду.

За словами Камінського, у зв’язку з учорашньою резолюцією Сейму Польщі у справі Анджея Почобута він доручив своїм службам підготувати подання про включення до санкційного списку осіб, пов’язаних з режимом Лукашенка, які відповідають за репресії проти поляків в Білорусі.

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«У той самий час, зважаючи на важливі інтереси безпеки держави, я вирішив призупинити, до окремого розпорядження, від 12:00 10 лютого цього року рух у польсько-білоруському прикордонному пункті «Бобровнікі» – заявив Камінський.

Анджея Почобута затримали у білоруському місті Гродно у березні 2021 року. Того ж дня силовики прийшли й до інших активістів Спілки поляків: до його голови Анжеліки Борис, директора громадянської школи при Спілці поляків у Волковиську Марії Тишковської та керівника лідського відділення Спілки поляків Ірени Бернацької. Майже на два тижні раніше на зв'язок перестала виходити і директор «Польської школи»" Ганна Панішева.

У березні минулого року проти Анжеліки Борис та інших осіб порушили кримінальну справу про розпалювання національної ворожнечі (частина 3 статті 130). 25 березня 2022 року Бориса відпустили під домашній арешт, а Бернацьку, Тишковську та Панішеву вислали до Польщі. Анджей Почобут тоді категорично відмовився від виїзду.

У жовтні 2022 року КДБ Білорусі вніс Анджея Почобута до списку осіб, причетних до терористичної діяльності.

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8 лютого 2023 року Гродненський суд у Білорусі засудив опозиційного журналіста, члена правління Спілки поляків білорусі Андрія Почобута на вісім років позбавлення волі посиленого режиму. Його визнали винним за статтями про розпалювання ворожнечі (стаття 130 КК) та заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці (стаття 361 КК). Судовий процес у справі відбувався у закритому режимі.

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