Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скандал у Гданську: депутатка міськради обматюкала таксиста-українця

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Скандал у Гданську: депутатка міськради обматюкала таксиста-українця
Сільвія Цісонь перепросила за свої слова і поведінку із таксистом
колаж: onet.pl

Поліція розслідує конфлікт між депутаткою партії «Громадянська платформа» (КО) та українцем, який працює водієм таксі у Гданську

У Гданську спалахнув гучний скандал, пов'язаний з депутаткою міської ради Сільвією Цісонь та українським таксистом. Політикиня, яка також обіймає посаду в Міністерстві освіти Польщі, облаяла чоловіка та порадила йому «повертатися до своєї країни». Про це пише «Главком» із посиланням на Onet.

Версії сторін та реакція поліції

Інцидент стався 15 вересня, і обидві сторони звернулися до поліції. Депутатка Цісонь заявила, що водій нібито висадив її з дітьми не в тому місці, ображав і навіть застосував сльозогінний газ. Вона опублікувала фото, на якому їй роблять крапельницю, але згодом видалила допис.

Однак відеозапис з відеореєстратора таксиста, який потрапив у мережу, показує іншу картину. На відео українець вільно розмовляє польською, тоді як депутатка вживає нецензурну лексику та висловлює образи на національному ґрунті. Момент застосування газу на записі відсутній.

Поліція Гданська підтвердила, що отримала заяви від обох сторін та веде розслідування. Водій звинувачує Цісонь у порушенні особистої недоторканності, образі за національною ознакою та пошкодженні автомобіля. 

Речник поліції Гданська, старший сержант Маріуш Хшановський, повідомив, що жінка в неділю звернулася до поліцейської дільниці та подала заяву. « У зв'язку з цим поліція веде провадження щодо порушення особистої недоторканності», – сказав він.

У понеділок до поліцейської дільниці також з'явився водій таксі, якого допитали як свідка. «Чоловік подав скаргу щодо образ за національною ознакою, порушення його фізичної недоторканності та пошкодження транспортного засобу», – повідомила заступниця інспектора поліції Гданського Магдалена Ціска. Ціска запевнила, що поліція продовжує проводити заходи, спрямовані на з'ясування обставин інциденту.

Політичні наслідки для Сільвії Цісонь

Після розголосу скандалу, Сільвія Цісонь оголосила про призупинення свого членства у Клубі радників Громадянської коаліції. Вона також перепросила за нецензурну лексику, але водночас наполягала, що відео показує лише фрагмент ситуації.

«Мені дуже шкода за вульгарність і занадто сильні слова, які я вжила під впливом сильних емоцій. Я дуже шкодую про це і знаю, що цього не повинно було статися. Однак хочу підкреслити, що опублікований запис показує лише фрагмент усієї ситуації і не відображає її повного перебігу. На ньому не чути, як водій мене словесно ображає, плює на мене і, зрештою, без жодних підстав використовує проти мене перцевий балончик.  Я хотіла б усім серцем наголосити, що мої слова не виправдовують застосування фізичного насильства чи агресії, яких я зазнала», – написала Сільвія Цісонь у своїх соцмережах.

У відповідь на скандал, голова Клубу радників Цезарій Шпевак-Довбор відсторонив Цісонь від членства, а міністерка освіти Барбара Новацька заявила, що до повного з'ясування обставин Цісонь відсторонена від партії «Польська ініціатива».

Заступниця мера Гданська Моніка Хабіор різко засудила дії депутатки, наголосивши, що ксенофобія та образи на національному ґрунті є неприпустимими. Вона також зазначила, що такі дії шокують і засмучують.

Моніка Хабіор підкреслила, що ксенофобія й образи на національному ґрунті неприпустимі. Суперечка не є приводом для образ та лайки, а тим більше для ксенофобської агресії.

«Як і багато хто з нас, я шокована та дуже засмучена ситуацією, пов’язаною з членом міської ради Гданська, який вульгарно образив таксиста», – написала Моніка Хабіор у своїх соцмережах.

У Польщі за образу на національному ґрунті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, після атак російських дронів на територію Польщі різко зріс інтерес поляків до купівлі нерухомості за кордоном. Агентства фіксують наплив клієнтів, які питають про мінімальну суму, за яку можна придбати квартиру в Іспанії

Читайте також:

Теги: Польща партії політика водій українці скандал розслідування відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд першої інстанції засудив Євгена Павлишина до двох років позбавлення волі
Рівненщина: скандальний вирок сину чиновника у справі про смерть жінки оскаржено
22 серпня, 13:07
У ЦРУ стався гучний скандал
У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ: подробиці The Washington Post
29 серпня, 08:56
Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові
Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці
30 серпня, 14:41
Дружина репера Потапа відреагувала на скасування від земляків
Настя Каменських відреагувала на розірвання з нею контракту через російськомовні пісні
1 вересня, 20:30
Зруйнований будинок внаслідок атаки російський БпЛА на Польщу
Чи вважає НАТО атаку російських дронів на Польщу нападом? Відповідь Reuters
10 вересня, 10:49
Президент Трамп і його адміністрація уважно відстежують повідомлення з Польщі
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори
10 вересня, 17:07
Якщо пів школи має доступ до апаратури, то я думаю, що це хтось зробив спеціально – сільський голова
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками
5 вересня, 12:15
Українці під час мирного протесту в центрі Дубліна
Скільки українських біженців планують повернутися на Батьківщину? Дані посольства
14 вересня, 17:15
Рекомендації передбачають заходи з інформування українців і підтримку в поверненні додому
ЄС схвалив рекомендації щодо завершення тимчасового захисту для українців
Вчора, 16:25

Політика

Британський історик попередив, що нерішучість НАТО грає на користь Путіну
Британський історик попередив, що нерішучість НАТО грає на користь Путіну
Скандал у Гданську: депутатка міськради обматюкала таксиста-українця
Скандал у Гданську: депутатка міськради обматюкала таксиста-українця
Аналітики пояснили, навіщо Путін з'явився у військовій формі на навчаннях «Захід-2025»
Аналітики пояснили, навіщо Путін з'явився у військовій формі на навчаннях «Захід-2025»
Експрем'єр Чехії назвав умову скасування допомоги Україні
Експрем'єр Чехії назвав умову скасування допомоги Україні
Трамп написав листа президенту Польщі
Трамп написав листа президенту Польщі
Чому НАТО не закрило небо над Україною? Версія The New York Times
Чому НАТО не закрило небо над Україною? Версія The New York Times

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua