Скандал у Гданську: депутатка міськради обматюкала таксиста-українця

Поліція розслідує конфлікт між депутаткою партії «Громадянська платформа» (КО) та українцем, який працює водієм таксі у Гданську

У Гданську спалахнув гучний скандал, пов'язаний з депутаткою міської ради Сільвією Цісонь та українським таксистом. Політикиня, яка також обіймає посаду в Міністерстві освіти Польщі, облаяла чоловіка та порадила йому «повертатися до своєї країни». Про це пише «Главком» із посиланням на Onet.

Версії сторін та реакція поліції

Інцидент стався 15 вересня, і обидві сторони звернулися до поліції. Депутатка Цісонь заявила, що водій нібито висадив її з дітьми не в тому місці, ображав і навіть застосував сльозогінний газ. Вона опублікувала фото, на якому їй роблять крапельницю, але згодом видалила допис.

Однак відеозапис з відеореєстратора таксиста, який потрапив у мережу, показує іншу картину. На відео українець вільно розмовляє польською, тоді як депутатка вживає нецензурну лексику та висловлює образи на національному ґрунті. Момент застосування газу на записі відсутній.

Поліція Гданська підтвердила, що отримала заяви від обох сторін та веде розслідування. Водій звинувачує Цісонь у порушенні особистої недоторканності, образі за національною ознакою та пошкодженні автомобіля.

Речник поліції Гданська, старший сержант Маріуш Хшановський, повідомив, що жінка в неділю звернулася до поліцейської дільниці та подала заяву. « У зв'язку з цим поліція веде провадження щодо порушення особистої недоторканності», – сказав він.

У понеділок до поліцейської дільниці також з'явився водій таксі, якого допитали як свідка. «Чоловік подав скаргу щодо образ за національною ознакою, порушення його фізичної недоторканності та пошкодження транспортного засобу», – повідомила заступниця інспектора поліції Гданського Магдалена Ціска. Ціска запевнила, що поліція продовжує проводити заходи, спрямовані на з'ясування обставин інциденту.

Політичні наслідки для Сільвії Цісонь

Після розголосу скандалу, Сільвія Цісонь оголосила про призупинення свого членства у Клубі радників Громадянської коаліції. Вона також перепросила за нецензурну лексику, але водночас наполягала, що відео показує лише фрагмент ситуації.

«Мені дуже шкода за вульгарність і занадто сильні слова, які я вжила під впливом сильних емоцій. Я дуже шкодую про це і знаю, що цього не повинно було статися. Однак хочу підкреслити, що опублікований запис показує лише фрагмент усієї ситуації і не відображає її повного перебігу. На ньому не чути, як водій мене словесно ображає, плює на мене і, зрештою, без жодних підстав використовує проти мене перцевий балончик. Я хотіла б усім серцем наголосити, що мої слова не виправдовують застосування фізичного насильства чи агресії, яких я зазнала», – написала Сільвія Цісонь у своїх соцмережах.

У відповідь на скандал, голова Клубу радників Цезарій Шпевак-Довбор відсторонив Цісонь від членства, а міністерка освіти Барбара Новацька заявила, що до повного з'ясування обставин Цісонь відсторонена від партії «Польська ініціатива».

Заступниця мера Гданська Моніка Хабіор різко засудила дії депутатки, наголосивши, що ксенофобія та образи на національному ґрунті є неприпустимими. Вона також зазначила, що такі дії шокують і засмучують.

Моніка Хабіор підкреслила, що ксенофобія й образи на національному ґрунті неприпустимі. Суперечка не є приводом для образ та лайки, а тим більше для ксенофобської агресії.

«Як і багато хто з нас, я шокована та дуже засмучена ситуацією, пов’язаною з членом міської ради Гданська, який вульгарно образив таксиста», – написала Моніка Хабіор у своїх соцмережах.

У Польщі за образу на національному ґрунті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

