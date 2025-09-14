У Польщі тисячі людей записуються на військові навчання – Reuters

У Польщі добровольці тренуються разом із професійними військовими, але не є частиною регулярних військ

На тлі зростання напруги з Росією, особливо після нещодавнього вторгнення російських безпілотників, тисячі поляків добровільно йдуть на військові вишколи. Про це пише «Главком» із посиалнням на Reuters.

Видання наводить приклад: офісна працівниця Агнєшка Єдрушак, яка копала окоп за шість кілометрів від російського кордону, хоче бути готовою захистити свою родину та 13-річного сина.

«Я зроблю все, щоб захистити свою дитину. І я точно буду боротися», – заявила Єдрушак, додавши, що постійно відчуває внутрішнє передчуття небезпеки.

Навчання, які проходить жінка, відбуваються на полігоні в Бранєво, де також тренуються з використанням південнокорейських танків К-2.

За словами полковника Гжегожа Вавжинкєвича, голови Центрального військового центру набору, за перші сім місяців 2025 року на добровільні курси записалися понад 20 тисяч поляків. Він прогнозує, що до кінця року цю підготовку пройдуть близько 40 тисяч добровольців, що вдвічі більше, ніж у 2022 році.

Як пояснює Reuters, добровольці тренуються разом із професійними військовими, але не є частиною регулярних військ. Така модель дозволяє Польщі створити масштабовані резервні сили, схожі на системи Литви та Німеччини, для підтримки оборонної стратегії у разі потреби.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик підкреслив, що попри технологічний прогрес, достатня кількість підготовленого персоналу залишається ключовим елементом оборони. «Коли йде війна або існує її загроза, важливими є найосновніші речі: паливо, боєприпаси та люди», – зазначив він.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки готові захищати територію НАТО після того, як Польща збила російські дрони, що порушили її повітряний простір. Про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші, повідомляє «Главком» із посиланням на Державний департамент США.

Дороті Ші підкреслила, що Вашингтон «захищатиме кожен дюйм території НАТО» та підтримує своїх союзників.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.