США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Основними підрядниками є RTX Corporation та Lockheed Martin

Державний департамент США ухвалив рішення щодо можливого продажу Польщі ракетних систем Javelin на майже $780 млн. Про це повідомляє Агентство з співробітництва у сфері оборони та безпеки, передає «Главком».

У документі вказано, що уряд Польщі запросив 2506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легких командних пускових установок Javelin. Орієнтовна загальна вартість становить $780 млн. Основними підрядниками є RTX Corporation та Lockheed Martin.

«Цей запропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів, покращуючи безпеку союзника НАТО, який є силою політичної та економічної стабільності в Європі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО.

До слова, Велика Британія приєднається до нової місії НАТО «Східний вартовий» у Польщі та перекидає свої винищувачі Typhoon для забезпечення безпеки повітряного простору країни.

Британські Typhoon підтримуватиме літак-заправник у повітрі Voyager з авіабази Брайз-Нортон в Оксфордширі. При цьому кількість винищувачів, які перекинуть в Польщу, не уточнили.

Зазначимо, що НАТО розпочало підготовку військових та політичних заходів у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.