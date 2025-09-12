Прокуратура Польщі офіційно розпочала розслідування справи дронів

Розслідування всіх випадків виявлення в Польщі дронів, які літали в ніч з вівторка на середу, проводитиме Окружна прокуратура в Любліні

Військовий відділ окружної прокуратури в Любліні розпочав розслідування інцидентів з безпілотниками, які в ніч з 9 на 10 вересня залетіли на територію Польщі. Загалом фрагменти дронів було знайдено у 17 населених пунктах п’яти воєводств, причому найбільша їх кількість – 10 – у Люблінському воєводстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

За словами прокурора Йоланти Дембєц, розслідування ведеться за фактом ймовірної загрози життю та здоров’ю людей або значному майну. Воно охоплюватиме всі інциденти, пов’язані з незаконним перетином кордону неідентифікованими літальними апаратами, і буде єдиним для всієї країни.

Прокурор також категорично спростувала інформацію про можливе висунення звинувачень проти військових, які ухвалили рішення збити дрони. Вона наголосила, що в рамках розслідування такий елемент відсутній.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації, пише «Главком» із посиланням на RMF FM. Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки Польщі.

Рада національної безпеки Польщі провела своє перше засідання під головуванням президента Кароля Навроцького. Його було скликано після вторгнення понад десятка російських безпілотників у польський повітряний простір у ніч з вівторка на середу.

До слова, президент США Дональд Трам заявив, що російським дронам не слід наближатися до Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посланням на Clash Report.

Під час розмови з журналістами Трампа запитали, які дії він планує щодо Путіна після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, зокрема, чи можливе запровадження санкцій.